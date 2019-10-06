Ястремська у парі з Остапенко драматично програла фінал у Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська у парі з Оленою Остапенко не змогла виграти турнір категорії Premier Mandatory у Пекіні (Китай). У фіналі україно-латвійський дует програв Софії Кенін і Бетані Маттек-Сендс із США.

Кенін/Маттек-Сендс – Ястремська/Остапенко 2:1 (6:3; 6:7, 10:7)

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На старті першого сету суперниці обмінялися перемогами на подачах одне одної, однак саме американки зуміли зробити на брейк більше. Це дозволило Кенін та Маттек-Сендс виграти партію.

Другу партію більш впевнено розпочали Ястремська та Остапенко. Україно-латвійський дует зробив брейк і повів 3:0. Однак американки виграли чотири гейми поспіль і вийшли вперед. Ястремська та Остапенко зуміли зрівняти рахунок і другий сет вирішувався на тай-брейку. Ястремська з латвійкою дотиснула суперниць.

Третій сет був у форматі тай-брейку до 10 здобутих очок. Тенісистки по черзі виходили вперед, але більш холоднокровними виявилися саме американки, які вирвали перемогу.

Для Ястремської це перший фінал турнір категорії Premier Mandatory в парі.