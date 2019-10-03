Ястремська у парі з Остапенко сенсаційно вийшла у півфінал на змаганнях у Пекіні

38 Читать новость на русском
Ястремська/Остапенко
Ястремська/Остапенко / twitter.com/chinaopen

Українка Даяна Ястремська в парі з Оленою Остапенко з Латвії обіграли тандем Ніколь Мелічар / Квіта Пешке (США/Чехія) в 1/4 фіналу турніру WTA в китайському Пекіні.

Ястремська/Остапенко – Мелічар/Пешке 2:0 (6:2, 6:2)

Читайте також: Світоліна в напруженому матчі в Пекіні оформила вихід в 1/4 фіналу

Матч тривав всього годину. Українсько-латвійський тандем здійснив 5 брейків, віддавши одну подачу суперницям.

В 1/2 фіналу суперницями тенісисток стануть сестри Кароліна і Христина Плішкові з Чехії.

Матч розпочнеться 5 жовтня о 16.00.

Ястремська вперше в кар'єрі виступає в парній сітці турніру серії Premier Mandatory. Призовий фонд – $8,285,274.

Турнір у Пекіні належить до категорії Premier Mandatory. Він є другим за значущістю у жіночому турі. Більш престижний тільки Підсумковий турнір.

blog_ava
Альтернатива банківським вкладам: куди українцям вигідно вкладати гроші?
сьогодні
24086
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
сьогодні 09:20 Олександрія – Гент: анонс матчу Ліги Європи
Ігор Саджениця 90
"Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
2 жовтня 19:58 "Минай" вибив "Волинь", "Маріуполь" здолав "Рух": результати матчів 1/16 фіналу Кубка України
2092
"Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
2 жовтня 19:15 "Карпати" представили проєкт "народної команди": новий стадіон, об’єднання з іншими клубами
1252
Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
2 жовтня 13:18 Ліга чемпіонів: календар матчів та турнірна таблиця
525
Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
2 жовтня 10:05 Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
1290
Новини
Більше новин
Залиште відгук