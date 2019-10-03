Ястремська у парі з Остапенко сенсаційно вийшла у півфінал на змаганнях у Пекіні
Українка Даяна Ястремська в парі з Оленою Остапенко з Латвії обіграли тандем Ніколь Мелічар / Квіта Пешке (США/Чехія) в 1/4 фіналу турніру WTA в китайському Пекіні.
Ястремська/Остапенко – Мелічар/Пешке 2:0 (6:2, 6:2)
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Матч тривав всього годину. Українсько-латвійський тандем здійснив 5 брейків, віддавши одну подачу суперницям.
В 1/2 фіналу суперницями тенісисток стануть сестри Кароліна і Христина Плішкові з Чехії.
Матч розпочнеться 5 жовтня о 16.00.
Ястремська вперше в кар'єрі виступає в парній сітці турніру серії Premier Mandatory. Призовий фонд – $8,285,274.
Турнір у Пекіні належить до категорії Premier Mandatory. Він є другим за значущістю у жіночому турі. Більш престижний тільки Підсумковий турнір.