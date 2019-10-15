Ястремська у видовищному матчі здолала росіянку на Кубку Кремля

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

Даяна Ястремська успішно розпочала виступ на Кубку Кремля. В 1/16 фіналу Даяна перемогла представницю Росії Дарію Касаткіну.

Даяна Ястремська – Дарія Касаткіна 2:0 (6:1, 6:4)

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У першому сеті 19-річна Ястремська, яка в рейтингу WTA 28-а, не залишила шансів Касаткіній. Українка оформила два брейки та виграла партію з розгромним рахунком 6:1.

У другому сеті тенісистки влаштували справжні гойдалки. Обидві спортсмени здійснили по три брейки й по черзі лідирували в сеті.

Згодом Даяна зробила четвертий брейк і повела 5:4. У наступному геймі Ястремська подала на матч.

На змаганнях у Москві також заявлена перша ракетка України Еліна Світоліна. Суперницею Еліни в 1/8 фіналу стане переможець пари Онс Жабер – Вероніка Кудерметова.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
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