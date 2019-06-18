Ястремська в драматичному матчі поступилася на престижному тенісному турнірі в Англії

Даяна Ястремська не зуміла подолати стадію 1/16 фіналу на першому в сезоні трав'яному турнірі в англійському Бірмінгемі. Українка в трьох сетах програла 19-й ракетці світу Юлії Гергес.

Даяна Ястремська – Юлія Гергес 1:2 (6:3, 4:6, 3:6)

Дивіться також: Німецький тенісист у карколомному стрибку відбив м'яч і виграв розіграш: відео

На старті матчу тенісистки обмінялися перемогами на подачі одне одної. Після цього Даяна повела 3:1 і тенісистки знову зробили обмін брейками, переможницею з якого вийшла саме українка. Даяна зробила три брейки й виграла першу партію.

У другому сеті Ястремська відібрала подачу 19-річної німецької тенісистки в третьому геймі. Однак у восьмому геймі вже Даяні не вдалося захистити свою подачу. У підсумку, Гергес зуміла виграти сет та зрівняти рахунок.

У вирішальному третьому сеті німкеня відразу зробила брейк і повела 2:0. Проте українка зуміла відігратися й зрівняти рахунок. Та в шостому геймі Гергес зробила черговий брейк, який став вирішальним у грі. Юлія більше не допускала помилок та виграла поєдинок.

На турнірі в англійському Бірмінгемі з українок залишається тільки Леся Цуренко, яка свій матч проти Дженніфер Бреді проведе згодом. Невдало стартувала на трав'яних кортах перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона у трьох сетах програла представниці Росії Маргариті Гаспарян.