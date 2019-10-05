Ястремська в парі з Остапенко сенсаційно вийшла у фінал парного турніру в Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська в парі з латвійкою Оленою Остапенко вийшла у фінал турніру серії Premier Mandatory в китайському Пекіні (China Open).

Українсько-латвійський дует обіграв сестер Кароліну і Крістіну Плішкову з Чехії – 4:6, 6:4, 10:6.

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Чешки виграли перший сет з рахунком 6:4, потім так само перемогла українсько-латвійська пара. У вирішальному відрізку гри Ястремська та Остапенко взяли верх – 10:6.

Раніше українка також виступала в Китаї в одиночному розряді, але у другому колі турніру поступилася 8-й ракетці світу Кікі Бертенс.

У фіналі їх суперницями стане дует американок Софії Кенін і Бетані Маттек-Сандс.

Для українки це буде перший парний фінал на турі, в той час як у її партнерки це буде можливість завоювати вже четвертий парний титул в кар'єрі.