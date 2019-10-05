Ястремська в парі з Остапенко сенсаційно вийшла у фінал парного турніру в Пекіні

133 Читать новость на русском
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Даяна Ястремська в парі з латвійкою Оленою Остапенко вийшла у фінал турніру серії Premier Mandatory в китайському Пекіні (China Open).

Українсько-латвійський дует обіграв сестер Кароліну і Крістіну Плішкову з Чехії – 4:6, 6:4, 10:6.

Читайте також: Світоліна програла у чвертьфіналі турніру в Китаї

Чешки виграли перший сет з рахунком 6:4, потім так само перемогла українсько-латвійська пара. У вирішальному відрізку гри Ястремська та Остапенко взяли верх – 10:6.

Раніше українка також виступала в Китаї в одиночному розряді, але у другому колі турніру поступилася 8-й ракетці світу Кікі Бертенс.

У фіналі їх суперницями стане дует американок Софії Кенін і Бетані Маттек-Сандс.

Для українки це буде перший парний фінал на турі, в той час як у її партнерки це буде можливість завоювати вже четвертий парний титул в кар'єрі.

blog_ava
Заморозки в Україні: де буде найхолодніше
сьогодні
50320
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Екстренера Усика і Кличка жорстоко побили під час церемонії зважування: відео
сьогодні 12:54 Екстренера Усика і Кличка жорстоко побили під час церемонії зважування: відео
Вісент Луїс 81
Хто переможе у бою Дерев'янченко – Головкін: опитування
4 жовтня 19:51 Хто переможе у бою Дерев'янченко – Головкін: опитування
Ігор Саджениця 590
Не можу жити життям, коли повністю занурююся в спорт і замикаюся від всього, – Софія Яремчук
4 жовтня 19:35 Не можу жити життям, коли повністю занурююся в спорт і замикаюся від всього, – Софія Яремчук
Станіслав Безушко 240
Відео неймовірних емоцій Юлії Левченко на чемпіонаті світу з легкої атлетики
4 жовтня 18:49 Відео неймовірних емоцій Юлії Левченко на чемпіонаті світу з легкої атлетики
Вісент Луїс 1657
Представлено трейлер фільму Клінта Іствуда "Річард Джуелл" про теракт на Олімпіаді-1996: відео
4 жовтня 16:32 Представлено трейлер фільму Клінта Іствуда "Річард Джуелл" про теракт на Олімпіаді-1996: відео
Ігор Саджениця 176
Новини
Більше новин
Залиште відгук