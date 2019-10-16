Ястремська вилетіла в 1/8 Кубку Кремля від досвідченої бельгійки

Даяна Ястремська зачохлила ракетку на Кубку Кремля. В 1/8 фіналу українська тенісистка програла досвідченій представниці Бельгії Кірстен Фліпкенс.

Даяна Ястремська – Кірстен Фліпкенс 1:2 (3:6, 6:3, 3:6)

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Ястремська невдало розпочала поєдинок, програвши свою подачу. Після цього 19-річна українка зуміла відігратися та навіть вийшла вперед. Все ж перемогу в партії вирвала 33-річна бельгійка. Кірстен оформила два брейки та дотиснула Даяну.

У другому сеті Ястремській вистачило одного брейку, щоб виграти партію і зрівняти рахунок. За рахунку 5:2 українка мала сет-бол на подачі Фліпкенс, але не зуміла його реалізувати. У наступному геймі українка з першої спроби виграла сет.

У вирішальному третьому сеті Ястремська першою віддала свою подачу й Фліпкенс повела 4:2. Українка зуміла зробити зворотний брейк, та бельгійка знову відібрала подачу Даяни. У наступному геймі Кірсен подала на матч.

Поєдинок у Москві тривав понад дві години.

На змаганнях у Москві також заявлена перша ракетка України Еліна Світоліна. Суперницею Еліни в 1/8 фіналу стане Вероніка Кудерметова.