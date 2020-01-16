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Ястремська вийшла у півфінал турніру в Австралії та встановила унікальне досягнення в кар'єрі

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Даяна Ястремська / twitter.com/WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла у півфінал турніру в Аделаїді. У чвертьфінальному матчі українка здолала хорватку Донну Векіч.

У першому сеті тенісистки на початку обмінялися брейками. Після чого на корті точилася рівна, але запекла боротьба. Аж поки в десятому геймі Ястремська з першої ж спроби не реалізувала брейк, вигравши й сет.

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Рівним видався і другий сет. Спортсменки почергово вигравали свої подачі. Та у восьмому геймі Ястремській знову вдалося здійснити брейк, після чого вона подала виграла свою подачу, а з нею і матч.

Даяна Ястремська — Донна Векіч 2:0 (6:4, 6:3)

Українка вперше на одному турнірі обіграла вже двох суперниць з топ-20 рейтингу — Анжелік Кербер (18-ий номер рейтингу) та Донну Векіч (20-а ракетка світу). І дебютує в півфіналах на змаганнях серії Premier. Там вона зіграє з білорускою Аріною Соболенко.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
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