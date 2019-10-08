Ястремська вийшла в 1/8 фіналу престижного турніру в Китаї
Українка Даяна Ястремська успішно подолала бар'єр першого раунду на турнірі WTA в Тяньцзині, Китай.
У першому колі наша співвітчизниця впевнено розібралася в двох сетах з китаянкою Лін Чжу – 6:2, 6:3.
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Зустріч тривала 1 годину і 9 хвилин. У першому сеті Даяна зробила два брейка і перемогла 6:2. У другій партії українка знову виграла два гейми на подачі суперниці – 6:3.
В 1/8 фіналу Ястремська зіграє проти Шуай Пен з Китаю. Зустріч відбудеться у середу, 9 жовтня.
Спорт 24 писав, що днем раніше інша представниця України на турнірі в Тяньцзині Катерина Бондаренко програла в першому раунді. Українка поступилася британці Хізер Уотсон.
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