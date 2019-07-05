Ястремська вийшла в 1/8 фіналу Вімблдону та встановила унікальне досягнення для України

Українська тенісистка Даяна Ястремська подолала третє коло Вімблдону. Тепер вона зіграє в 1/8 фіналу турніру.

Хоча Ястремська не надто рівно провела цей матч. Українка повела на старті зустрічі 2:0. Однак після цього програла п'ять наступних геймів поспіль. Та за крок від поразки в першому сеті вона врятувалася, вигравши у відповідь теж п'ять наступних геймів.

До слова: Українка Ястремська лідирує на Вімблдоні за важливим показником

У другому сеті все вирішив четвертий гейм, коли Ястремська зуміла реалізувати брейк-пойнт. Зважаючи, що більше тенісистки не віддали одна одній своїй подачі, українка у підсумку перемогла. Хоча Ястремська була близька до ще одного брейк-пойнту (відповідно і матч-пойнту) у восьмому геймі.

Даяна Ястремська – Вікторія Голубіч 2:0 (7:5, 6:3)

У поєдинку четвертого кола суперницею 19-річної українки стала Чжан Шуай з Китаю, яка раніше обіграла Каролін Возняцкі.

Перед тим в 1/8 фіналу Вімблдону вийшла ще одна українка Еліна Світоліна. Таким чином, вперше в історії відразу дві українки виступлять в четвертому раунді Вімблдону. Це є повторення найкращого досягнення українок на турнірах Grand Slam.У минулому сезоні на US Open в 1/8 пробилися Еліна Світоліна та Леся Цуренко.