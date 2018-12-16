Ястремська впевнено обіграла досвідчену іспанку та пробилася у півфінал турніру WTA
Українська тенісистка Даяна Ястремська зуміла пробитися до півфіналу на престижних змаганнях у Таїланді.
В 1/4 фіналу турніру WTA в Хуахіні третя ракетка України обіграла Гарбінє Мугурусу з Іспанії.
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Даяна впевнено перемогла у двох сетах – 7:6 (7:5), 6:1.
У перші партії суперниці влаштували обмін подачами. Спершу програла свою подачу саме Даяна. Однак у шостому геймі Ястремська відповіла зворотним брейком. У двох наступних геймах суперниці знову обмінялися брейками й доля сету вирішувалася на тайбрейку, де сильнішою була українка.
У другому сеті Ястремська тричі взяла подачу іспанки й виграла поєдинок.
Українка у півфіналі зіграє проти Магди Лінет.
24 канал писав, що батько української тенісистки Даяни Ястремської Олександр прокоментував відмову своєї доньки виступати за збірну України в матчах Кубка Федерації в польській Зеленій Гурі. За його словами, тенісистка була готова зіграти за "синьо-жовтих" два матчі попри трагедію, яка сталася у їх родині.
Однак, згодом стало відомо, що Даяна Ястремська таки зіграє за національну збірну України в Польщі в рамках Кубка Федерації.
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