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Ястремська впевнено перемогла досвідчену бельгійку на турнірі WTA

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Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

Українська тенісистка Даяна Ястремська подолала стадію 1/32 фіналу турніру WTA у Досі (Катар). На шляху до наступного раунду українка здолала опір досвідченої бельгійки Кірстен Фліпкенс.

Даяна Ястремська – Кірстен Фліпкенс 2:0 (6:2, 6:4)

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Даяна ідеально провела першу партію, яка тривала 34 хвилини. Ястремська двічі оформила брейк та виграла всі гейми на своїй подачі – 6:2.

Друга партія виявилася складнішою для Даяни. Ястремській довелося відіграватися після того, як 34-річна Кірстен оформила брейк і повела 3:1.

У наступному геймі Даяна зробила зворотний брейк після чого захистила свою подачу та була успішною на подачі Фліпкенс.

За рахунку 5:4 Даяна реалізувала свій перший матч-бол і здобула перемогу.

Ястремська помстилася Фліпкенс за поразку в парному розряді. Напередодні Даяна у парі з Еліною Світоліною програла Фліпкенс та Бетані Маттек-Сендс.

У наступному раунді Ястремську чекає справжнє випробування. Україна зустрінеться з чинною чемпіонкою Australian Open – Софією Кенін.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Даяна Ястремська Спорт Теніс
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