Ястремська вслід за Світоліною поступилася у першому колі турніру в Дубаї

Українська тенісистка Даяна Ястремська не подолала 1/16 фіналу турніру WTA в Дубаї. У трьох сетах Даяна поступилася росіянці Вероніці Кудерметовів.

Вероніка Кудерметова – Даяна Ястремська 2:1 (5:7, 6:3, 7:6)

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У першому сеті обидві тенісистки вкрай невдало грали на своїх подачах. Росіянці вдалося оформити три брейки, однак вона все одно програла партію.

Даяна зробила на брейк більше, що дозволило їй повести по сетах.

Зрозумівши свої помилки, росіянка краще грала на своїй подачі в другому сеті. Зробивши три брейки, Вероніка вирівняла рахунок за партіями.

Доля матчу вирішувалася у третій партії. Ястремська зробила 2 брейки і повела 5:2. Після цього росіянка виграла 2 поспіль гейми – 5:4.

У 10 геймі Ястремська вдруге не подала на матч і тенісисток чекав тай-брейк. Тенісну лотерею виграла росіянка та вийшла в наступне коло.

Усього матч тривав майже дві з половиною години.