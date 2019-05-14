Ястремська з боями програла в першому раунді тенісного турніру в Римі

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла подолати перше коло престижних ґрунтових змагань в Римі (Італія).

Карла Суарес Наварро – Даяна Ястремська 2:1 (6:4, 1:6, 6:3)

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У першому сеті обидві тенісистки погано грали на своїх подачах. Українка тричі не змогла захистити свою подачу, коли досвідчена іспанка тільки двічі. Відтак, одного брейку вистачило Карлі Суарес Наварро, щоб записати першу партію у свій актив.

У наступному сеті українка змела іспанку. Ястремська двічі зробила брейк і виграла сет з розгромним рахунком 6:1. Здавалося, що Даяна розвине успіх у вирішальному сеті, однак на старті програла свою подачу.

Українці таки вдалося одного разу зробити брейк, але до цього Суарес Наварро ще раз взяла подачу Даяни. У дев'ятому геймі іспанка подала на матч.

Таким чином, на турнірі в Римі серед представниць України залишилася тільки Еліна Світоліна, яка зіграє проти Вікторії Азаренко.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
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