Ястремська з труднощами пробилася у третє коло Вімблдону

77 Читать новость на русском
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Wimbledon.com

Даяна Ястремська вслід за Еліною Світоліною подолала друге коло Вімблдону. На лондонських кортах українка виявилася сильнішою за Софію Кенін із США.

Софія Кенін – Даяна Ястремська 1:2 (5:7, 6:4, 3:6)

Читайте також: Світоліна висловила співчуття росіянці, яку перемогла

На старті матчу Даяна відразу віддала свою подачу й дозволила суперниці повести 2:0. Після цього українка відновила рівновагу, але Кенін знову зробила брейк. У 5-у геймі американка в чергове зробила брейк, але Ястремська знову зуміла взяти подачу суперниці.

Справа йшла до тай-брейку, але Ястремській вдалося у 12-у геймі зробити брейк і виграти перший сет.

У другому сеті на один брейк більше вдалося зробити 20-річній американці, яка й записала партію у свій актив. В останньому третьому сеті Даяна зробила один брейк, якого виявилося достатньо, щоб виграти матч і пройти в третій раунд.

Друге коло подолала інша українка Еліна Світоліна. Найкраща українська тенісистка вийшла в третій раунд через відмову росіянки Маргарити Гаспарян.

blog_ava
Росія готова де-факто звільнити моряків під певні гарантії, – адвокат
сьогодні
6201
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська Вімблдон
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Український баскетболіст Кравцов вийшов у ринг проти непереможного боксера: відео
сьогодні 17:18 Український баскетболіст Кравцов вийшов у ринг проти непереможного боксера: відео
614
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 18:12 Трансфери команд УПЛ: онлайн
5259
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
2 липня 14:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
2305
#BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті – відео
сьогодні 11:22 #BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті – відео
4020
15-річна американка розплакалася після сенсаційної перемоги над Вільямс на Вімблдоні: відео
2 липня 08:40 15-річна американка розплакалася після сенсаційної перемоги над Вільямс на Вімблдоні: відео
2211
Новини
Більше новин
Залиште відгук