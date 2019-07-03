Ястремська з труднощами пробилася у третє коло Вімблдону

Даяна Ястремська вслід за Еліною Світоліною подолала друге коло Вімблдону. На лондонських кортах українка виявилася сильнішою за Софію Кенін із США.

Софія Кенін – Даяна Ястремська 1:2 (5:7, 6:4, 3:6)

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На старті матчу Даяна відразу віддала свою подачу й дозволила суперниці повести 2:0. Після цього українка відновила рівновагу, але Кенін знову зробила брейк. У 5-у геймі американка в чергове зробила брейк, але Ястремська знову зуміла взяти подачу суперниці.

Справа йшла до тай-брейку, але Ястремській вдалося у 12-у геймі зробити брейк і виграти перший сет.

У другому сеті на один брейк більше вдалося зробити 20-річній американці, яка й записала партію у свій актив. В останньому третьому сеті Даяна зробила один брейк, якого виявилося достатньо, щоб виграти матч і пройти в третій раунд.

Друге коло подолала інша українка Еліна Світоліна. Найкраща українська тенісистка вийшла в третій раунд через відмову росіянки Маргарити Гаспарян.