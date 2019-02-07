Ястремська зіграє за Україну у матчі Кубка Федерації проти Естонії, Цуренко захворіла

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 8 лютого, в польській Зеленій Гурі збірна України проведе третій матч Кубка Федерації проти Естонії.

Другими на корт в матчі Україна – Естонія вийдуть перші номери своїх збірних Даяна Ястремська та Анетт Контавейт. Про це повідомляє кореспондент Sport.ua Володимир Клепач.

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У Лесі Цуренко заклало ніс. Хто буде грати другим номером поки невідомо.

Ястремська також має проблеми із здоров'ям. У 18-річної українки невелике розтягнення зв'язки на лівій нозі і болить мізинець на правій. Даяні будуть робити МРТ.

Раніше Спорт 24 писав, що 6 лютого збірна України програла Швеції на Кубку Федерації. У вирішальному протистоянні Надія Кіченок у парі з Мартою Костюк поступилися шведкам.

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Теги: Спорт Теніс Леся Цуренко Даяна Ястремська
Джерело: 24 Канал
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