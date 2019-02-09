Ястремська зрівняла рахунок у матчі Кубка Федерації з Польщею

Українська тенісистка Даяна Ястремська виграла другий поєдинок за третє місце в Першій групі Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Даяна Ястремська – Іга Святек 2:0 (7:6, 6:4)

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18-річна Ястремська обіграла 17-річну Ярму Швентек з рахунком 7:6 (2), 6:4.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 37 хвилин. За цей час Ястремська виконала 9 подач навиліт, зробила 6 подвійних помилок і виграла 4 гейми на прийомі. Її суперниця зробила 4 ейси, 9 раз помилилася при введенні м'яча в гру, а також реалізувала 3 брейк-поінта.

Таким чином, загальний рахунок матчу став 1:1. Переможець визначиться у парному поєдинку. У першому матчі ігрового дня Катерина Козлова поступилася Магдалені Фрехен.

Спорт 24 повідомляв, збірна України з тенісу не змогла вийти до фіналу Кубка Федерації, хоча й обіграла Естонію.

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