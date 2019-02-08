Є питання і незадоволеність щодо підготовки лиж, – тренер збірної України з біатлону

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Тренер збірної України з біатлону Андрій Прокунін
Тренер збірної України з біатлону Андрій Прокунін / biathlon.com.ua

Старший тренер жіночої збірної України з біатлону росіянин Андрій Прокунін відразу після фінішу короткої індивідуальної гонки поділився враженнями від першого старту сьомого етапу Кубка світу в канадському Кенморі.

Прокунін заявив, що в нього є питання щодо якості підготовки лиж.

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"Дуже непрості погодні умови в Кенморі, і важкий переїзд – все це позначилося на підготовці до цього старту. Хто був більш підготовлений до цього й краще налаштований, ті виглядали краще. Хоча умови були однаковими для всіх.

Зі стрільби більшість з дівчат впоралися добре, але сьогодні є питання щодо підготовки та вибору лиж – в цьому моменті є незадоволеність. Налаштовані на хорошу боротьбу в естафеті", – цитує Прокуніна сайт ФБУ.

За його словами, в естафеті Україну представлять Юлія Журавок, Юлія Джима, Надія Бєлкіна й Олена Підгрушна.

Зазначимо, що це не перший випадок у збірній України, коли біатлоністи продемонстрували негативні результати через якість лиж. У грудні український біатлоніст Дмитро Підручний жорстко розкритикував членів команди, які відповідають за підготовку лиж до гонок. Також українська біатлоністка Олена Підгрушна розповіла про те, що в команді не змогли добре підготувати лижі до гонок, що й стало причиною її невдач.

Згодом тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визнав, що сервіс-бригада національної команди з біатлону працювала неякісно, за що була замінена.

У першій гонці сьомого етапу Кубка світу найкраще виступила Яна Бондар. Вона з двома промахами на "лежці" фінішувала 27-ю.

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Теги: Спорт Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
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