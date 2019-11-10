Єдиний представник України у Лізі чемпіонів програв шостий матч поспіль

Запорізький гандбольний клуб "Мотор" поступився у матчі групового етапу Ліги Чемпіонов французькій команді "Монпельє".

"Мотор" – "Монпельє" 25:26 (17:12; 8:14)

У першому періоді українці мали домінуючу перевагу над противником і завершили партію з рахунком 17:12.

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У другій половині зустрічі український клуб не зумів втримати перевагу. "Монпельє" вирвав перемогу на останній хвилині матчу.

Як підсумок, шоста поразка "Мотора" в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів. До цього українці лише один раз зіграли внічию.

"Мотор" з одним очком залишається на останньому місці в групі. У плей-офф виходять шість найкращих команд. У восьмому турі Ліги чемпіонів "Мотор" на виїзді зіграє з сьогоднішнім суперником "Монпельє".