Єдиний український скелетоніст встановив особистий рекорд на етапі Кубка світу

Перший український скелетоніст Владислав Гераскевич завершив виступи на етапі Кубка світу в Ла Плані.

У Франції вперше в сезоні 20-річний Владислав фінішував у топ-10 і показав найкращий для себе результат на етапах Кубка світу.

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Українець показав практично ідентичний час в двох своїх заїздах – 1:00.26 і 1:00.25 хвилини. Даний результат виводив його по ходу змагань на сьоме місце, однак за підсумком усіх заїздів Гераскевич фінішував на позицію нижче.

Переможцем етапу став росіянин Олександр Третьяков з результатом 1:58,9 секунд. На другому місці фінішував латиш Мартінс Дукурс з відставанням в 0,37 секунди. Третє місце розділили Ген Венгян (Китай) і Сунбін Юн (Південна Корея) – вони завершили гонку з однаковим часом в 2:00,29.

До слова, у нинішньому сезоні Гераскевич ще не фінішував вище 12 місця, тому восьма позиція на четвертому етапі є ще й рекордом сезону для українця.

Наступний етап Кубка світу пройде 17 січня в австрійському Інсбруку.