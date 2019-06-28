Єгипет повернув футболіста, якого усунули через домагання: він відправляв дівчатам еротичні фото

Футболіст Амр Варда повернувся до збірної Єгипту. Йому вирішили дозволити виступати за команду попри те, що футболіста звинувачують у домаганнях.

25-річний футболіст просив у соціальних мережах дівчат надсилати йому оголені фотографії, а сам відправляв їм відео сексуального характеру. Серед "жертв" Варди модель Мерхан Келлер та мексиканка, яка під ніком Giovanna V опублікувала інтимне листування з єгиптянином у Twitter.

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Міністр спорту Єгипту Ашраф Собхі зустрівся з гравцями національної команди на їхнє прохання, щоб обговорити виключення півзахисника.

Футболісти попросили його розпорядитися повернути Варду в збірну. У результаті його дискваліфікацію скоротили до закінчення групового етапу Кубка Африки, інформує сайт Федерації футболу Єгипту.

Таким чином, Уарда повертається в команду з плей-офф Кубка Африки. Єгипет у другому турі завдяки голу Мохаммеда Салаха здобув перемогу й гарантував собі участь у плей-офф.