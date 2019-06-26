Єгипетського футболіста вигнали зі збірної через сексуальні домагання: фото

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Амр Варда звинувачується у сексуальних домаганнях
Амр Варда звинувачується у сексуальних домаганнях / АР

Футболіст збірної Єгипту Амр Варда був виключений зі збірної через аморальну поведінку.

Федерація футболу Єгипту повідомила, що Варда був виключений зі складу команди з дисциплінарних причин.

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25-річний футболіст просив у соціальних мережах дівчат надсилати йому оголені фотографії, а сам відправляв їм відео сексуального характеру.

Серед "жертв" Варди модель Мерхан Келлер та мексиканка, яка під ніком Giovanna V опублікувала інтимне листування з єгиптянином у Twitter.

Амр Варда з 2015 року виступає в різних грецьких клубах. Він – срібний призер Кубка африканських націй 2017 року, учасник чемпіонату світу 2018 року.

Як відомо, у Каїрі стартував Кубок африканських націй. Господарі поля збірна Єгипту відкривала турнір матчів проти Зімбабве. Єгиптяни перемогли з мінімальним рахунком завдяки голу Салаха.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Єгипет
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