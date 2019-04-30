Євген Коноплянка показав миле фото зі своїми дітьми

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Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / Фото з відкритих джерел

Футболіст збірної України та гельзенкірхенського "Шальке" Євген Коноплянка поділився світлиною в соцмережі.

Євген зробив миле фото з дітьми і опублікував його у Instagram.

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"Хорошого всім дня", – підписав фото український футболіст.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‍‍ Have a nice day ?? ребятки

Публикация от Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

Коноплянка останній раз грав за "Шальке" 3 квітня, після цього в заявку не потрапляв. Всього в поточному сезоні українець провів 20 матчів, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.

Контракт Коноплянки із зарплатою в 5 мільйонів євро в рік буде чинний до кінця сезону 2019/2020.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євген Коноплянка
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