Євген Коноплянка показав миле фото зі своїми дітьми
Футболіст збірної України та гельзенкірхенського "Шальке" Євген Коноплянка поділився світлиною в соцмережі.
Євген зробив миле фото з дітьми і опублікував його у Instagram.
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"Хорошого всім дня", – підписав фото український футболіст.
Коноплянка останній раз грав за "Шальке" 3 квітня, після цього в заявку не потрапляв. Всього в поточному сезоні українець провів 20 матчів, забив 1 гол і зробив 1 результативну передачу.
Контракт Коноплянки із зарплатою в 5 мільйонів євро в рік буде чинний до кінця сезону 2019/2020.
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