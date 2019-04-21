Євген Коноплянка покинув тренування "Шальке" через травму: фото

161 Читать новость на русском
Євген Коноплянка
Євген Коноплянка

Український півзахисник Євген Коноплянка не зумів закінчити тренування "Шальке". Гравець покинув тренувальне поле, накульгуючи.

У суботу, 20 квітня, "Шальке" зазнав принизливої поразки у чемпіонаті Німеччини. Команда на власному полі поступилася "Хоффенхайму" 2:5. Євген Коноплянка участь у цьому матчі не приймав (він навіть не потрапив до заявки на матч).

Нічого собі! Матч за участі футболістів "Динамо" закінчився масовою бійкою

Відео голів матчу Шальке – Хоффенхайм

Після цього матчу головний тренер "Шальке" Хуб Стевенс відмінив вихідний у команді на Великдень. Тож футболісти зібралися на тренування. Серед них і Коноплянка. Але українець отримав травму під час вправ. Тож він покинув поле, тримаючись за ногу. Цілком ймовірно, що він травмував привідний м'яз. Офіційної інформації щодо травми українця немає.

 

blog_ava
Як голосують в Україні станом на 16 годину: головне
сьогодні
21608
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шальке Євген Коноплянка
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гол українця Харатіна допоміг команді Сергія Реброва розгромити суперника у чемпіонаті: відео
сьогодні 14:39 Гол українця Харатіна допоміг команді Сергія Реброва розгромити суперника у чемпіонаті: відео
451
Як Усик у виснажливих тренуваннях готується до дебюту в супертяжах: мотивуюче відео
20 квітня 14:12 Як Усик у виснажливих тренуваннях готується до дебюту в супертяжах: мотивуюче відео
1446
Воротар шаленим голом врятував свою команду від поразки наприкінці матчу: відео
20 квітня 13:01 Воротар шаленим голом врятував свою команду від поразки наприкінці матчу: відео
2735
Геніальний асист Маліновського допоміг "Генку" перемогти у чемпіонаті Бельгії: відео
20 квітня 11:07 Геніальний асист Маліновського допоміг "Генку" перемогти у чемпіонаті Бельгії: відео
1229
Фанати "Айнтрахта" влаштували божевілля на матчі з "Бенфікою": відео
19 квітня 12:42 Фанати "Айнтрахта" влаштували божевілля на матчі з "Бенфікою": відео
887
Новини
Більше новин
Залиште відгук