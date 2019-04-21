Євген Коноплянка покинув тренування "Шальке" через травму: фото

Український півзахисник Євген Коноплянка не зумів закінчити тренування "Шальке". Гравець покинув тренувальне поле, накульгуючи.

У суботу, 20 квітня, "Шальке" зазнав принизливої поразки у чемпіонаті Німеччини. Команда на власному полі поступилася "Хоффенхайму" 2:5. Євген Коноплянка участь у цьому матчі не приймав (він навіть не потрапив до заявки на матч).

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Відео голів матчу Шальке – Хоффенхайм

Після цього матчу головний тренер "Шальке" Хуб Стевенс відмінив вихідний у команді на Великдень. Тож футболісти зібралися на тренування. Серед них і Коноплянка. Але українець отримав травму під час вправ. Тож він покинув поле, тримаючись за ногу. Цілком ймовірно, що він травмував привідний м'яз. Офіційної інформації щодо травми українця немає.