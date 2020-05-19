Євро-2020: два міста підтвердили готовність прийняти матчі

Ще два європейські міста підтвердили готовність прийняти матчі чемпіонату Європи з футболу у 2021 році. Євро-2020 було перенесено на наступний рік через пандемію COVID-19.

Як повідомляють РИА Новости, Більбао (Іспанія) і Дублін (Ірландія) надали УЄФА гарантії проведення матчів фінального турніру Євро-2020 у 2021 році.

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Де відбудеться Євро-2020

Раніше готовність проведення матчів підтвердили Санкт-Петербург (Росія), Мюнхен (Німеччина) і Копенгаген (Данія).

Натомість три міста відмовляються прийняти турнір. Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін. Він не називає міста, з якими виникли проблеми.

За інформацією ЗМІ, під питанням залишаються Рим (Італія) і Лондон (Англія). У Лондоні повинен відбутися фінал.

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Окрім того, матчі Євро-2020 повинні прийняти Бухарест (Румунія), Будапешт (Угорщина) і Баку (Азербайджан).

Всього Євро-2020 пройде у 12 містах Європи з 11 червня до 11 липня 2021 року.

Збірна України зіграє у групі C. Два поєдинки групового етапу підопічні Андрія Шевченка мають зіграти в Бухаресті (Румунія). Поєдинок проти Нідерландів "синьо-жовті" зіграють в Амстердамі (Нідерланди).

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