Збірна України ще до кінця 2020 року проведе всі матчі Ліги націй. Там її суперниками будуть збірні Німеччини, Іспанії та Швейцарії. А вже у 2021 році зіграє на Чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. Виконком затвердив дати матчів перенесеного на 2021 рік Євро-2020. До теми Ліга націй та Євро-2020: УЄФА назвала дату матчів збірної України з футболу Календар збірної України на Євро-2020 13.06.2021 Україна – Нідерланди (Амстердам) 17.06.2021 Україна – переможець плей-офф (Бухарест) 21.06.2021 Україна – Австрія (Бухарест) 1/8 фіналу Євро-2020 відбудеться з 26-29 червня. Чвертьфінали – 2-3 липня. Півфінальні зустрічі відбуватимуться з 6-7 липня. Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня в Лондоні. Ліга націй Збірна України в рамках Ліги націй зіграє проти Іспанії, Німеччини і Швейцарії. Всі матчі відбуватимуться о 21:45. 03.09.2020 Україна – Швейцарія

– Швейцарія 06.09.2020 Іспанія – Україна

10.10.2020 Україна – Німеччина

– Німеччина 13.10.2020 Україна – Іспанія

– Іспанія 13.11.2020 Німеччина – Україна

16.11.2020 Швейцарія – Україна