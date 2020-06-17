УЄФА за підсумками засідання виконкому 17 червня прийняв рішення щодо регламенту, формату, календаря та місць проведення різноманітних змагань клубів та національних команд.

Про це було повідомлено на засіданні виконкому на офіційному сайті УЄФА.

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Всі країни надали УЄФА гарантії проведення матчів фінального турніру Євро-2020 у 2021 році.

Всього Євро-2020 відбудеться у 12 містах Європи з 11 червня до 11 липня 2021 року.

Міста-господарі Євро-2020

Санкт-Петербург

Лондон

Мюнхен

Баку

Рим

Бухарест

Дублін

Копенгаген

Більбао

Глазго

Будапешт

Амстердам

Збірна України зіграє у групі C. Два поєдинки групового етапу підопічні Андрія Шевченка мають зіграти в Бухаресті (Румунія).

Поєдинок проти Нідерландів "синьо-жовті" зіграють в Амстердамі (Нідерланди).

Плей-офф кваліфікацій Євро-2020 та Ліги націй 2020/21

Плей-офф європейських кваліфікацій на Євро-2020 відбудеться 8 жовтня та 12 листопада.

До теми Євро-2020: відбулося жеребкування стикових матчів

Матчі групового етапу Ліги націй 2020/21 відбудуться восени 2020 року:

3-5 та 6-8 вересня;

10-11 та 13-14 жовтня;

14-15 та 17-18 листопада.

Збірна України у рамках Ліги націй зіграє проти Іспанії, Німеччини та Швейцарії.

Вікно для товариських матчів національних збірних буде 7-8 жовтня та 11-12 листопада.