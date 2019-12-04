Євро-2020: на яких каналах покажуть матчі збірної України

Збірна України пробилася на чемпіонат Європи з футболу, груповий етап якого стартує 12 червня 2020 року. "Синьо-жовті" виступлять у групі C, де зіграють проти Нідерландів, Австрії та ще одного суперника, який проходить раунд плей-офф. Поєдинки чемпіонату Європи можна буде дивитися легально в Україні.

Матчі збірної України на чемпіонаті Європи транслюватимуть канали "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3" та ТРК "Україна".

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Про це заявив генеральний директор каналів "Футбол 1/2" Олександр Денисов.

Шукаємо коментаторів та ведучих. Складність в тому, що наші знімальні групи Повинні охоплення Європу від Баку до Дубліна. Це непросте завдання, але ми будемо це робити. Щодо збірної України, то постараємося розповідати про збірну з ранку до вечора. Наша супутникова станція буде весь час біля команди,

– цитує Денисова Tribuna.com.

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Більшість матчі чемпіонату Європи будуть в ефірі каналів "Футбол 1" та "Футбол 2". За словами Денисова, канал "Україна" покаже матчі збірної України, півфінали й фінал чемпіонату Європи.

Зазначимо, що "Медіа Група Україна" запускає третій футбольний телеканал – "Футбол 3". Телеканал почне своє мовлення вже в січні наступного року й також покаже матчі Євро-2020.

Євро-2020: результати жеребкування групового етапу.