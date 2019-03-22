Євро-2020: фаворити кваліфікаційного раунду

21 березня офіційно стартував відбір на Євро-2020. Оскільки турнір пройде відразу в 12 країнах, ніхто не гарантував собі путівку на змагання – всім збірним доведеться пройти шлях кваліфікації

Втім, для грандів це навряд чи стане проблемою. Щоб вийти з групи, нагадаємо, необхідно зайняти перше або друге місце. На основі передматчевих даних, фахівці "Фаворит Спорт" склали список команд, що мають найбільші шанси вийти до фінальної частини чемпіонату Європи.

Група A Коефіцієнт Англія 1,01 Чехія 1,87 Група B Коефіцієнт Португалія 1,10 Сербія 1,65

У групі А безумовний фаворит – збірна Англії (коефіцієнт символічний – 1,01). Друге місце, очевидно, дістанеться Чехії (1,87). Навряд чи чимось здивують команди Болгарії та Чорногорії, у яких коефіцієнт 3,70. Схожа ситуація і в групі В, де збірної України протистоятимуть чинні володарі Кубка Анрі Делоне – португальці. У команди Кріштіану Роналду коефіцієнт 1,10, а у нас – 1,85, що трохи більше ніж у ще одного претендента на вихід з групи – сербів (1,65).

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Група С Коефіцієнт Німеччина 1,02 Нідерланди 1,05 Група D Коефіцієнт Швейцарія 1,25 Данія 1,30

А ось в групі С, схоже, сенсацій чекати не варто. Скласти конкуренцію Німеччині (1,02) і Голландії (1,05) збірним Північної Ірландії, Білорусі та Естонії буде непросто. У німців за спиною провалений ЧС-2018, за який треба реабілітуватися. Голландці ж і зовсім не вийшли на Мундіаль, а до цього – на Євро-2016. Трохи схожа ситуація і в групі D, втім, Швейцарія (1,25) та Данія (1,30) хоч і фаворити, але розслаблятися їм не варто, пара осічок і розклади можуть помінятися на користь Ірландії, у якій коефіцієнт 2,08 на вихід з групи.

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У групі Е "Фаворит Спорт" високо оцінює шанси фіналістів ЧС-2018 – хорватів (1,10). А за ще одну путівку, мабуть, доведеться поборотися Уельсу (1,85) та Словаччині (1,90). Група F – одна з найбільш непередбачуваних. Є однозначний фаворит – Іспанія (1,03), а ось інші команди – Швеція (1,65), Норвегія (2,70) та Румунія (3,80) на папері мають досить різні коефіцієнти, але можуть несподівано "вистрілити" вдалою грою.

Група Е Коефіцієнт Хорватія 1,10 Словаччина 1,80 Група F Коефіцієнт Іспанія 1,03 Швеція 1,65

У Австрії та Польщі в групі G шанси на вихід практично однакові – 1,37 і 1,42. Словенія (3,25) та Ізраїль (3,50) при таких розкладах виглядають скоріше спостерігачами. Правда австрійці та поляки все ж далеко не гранди, так що заздалегідь виводити їх на Євро-2020 не варто.

Як і у Англії, практично стовідсоткові шанси на потрапляння у фінал мають французи в групі Н – 1,01. Слідом ідуть Туреччина (1,55) та Ісландія (2,65). Мешканці півночі, нагадаємо, голосно заявили про себе на Євро-2016, де дійшли до чвертьфіналу і стали улюбленцями публіки.

Група G Коефіцієнт Австрія 1,37 Польща 1,42 Група H Коефіцієнт Франція 1,01 Туреччина 1,55

У компанії з англійцями і французами числиться і Бельгія – теж 1,01. У групі I їх основні конкуренти росіяни (1,50), яких буде готова підсидіти Шотландія (2,25). Залишається група J, де навряд чи у когось є питання щодо Італії – коефіцієнт 1,03. Команда не пройшла в ЧС-2018 та вдруге поспіль навряд чи оступиться. Друга путівка піде, схоже, Боснії і Герцеговині (1,60). У Греції коефіцієнт (2,5), у Фінляндії (5,0).

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Група I Коефіцієнт Бельгія 1,01 Росія 1,50 Група J Коефіцієнт Італія 1,03 Боснія і Герцеговина 1,60

Такі розклади перед першими матчами в групах. Можливо, вже після перших ігор коефіцієнти зміняться, і аутсайдери перетворяться в лідерів. У будь-якому випадку, рідко коли кваліфікація обходиться без сенсацій і навряд чи найближчий відбір стане винятком.