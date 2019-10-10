Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 10 жовтня

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Кваліфікація Євро 2020 – огляд, рахунок, відео матчів 10.10.2019
Кваліфікація Євро-2020 результати матчів 10 жовтня

У четвер, 10 жовтня, було зіграно матчі кваліфікації Чемпіонату Європи 2020. Результати – на сайті Спорт24.

Казахстан – Кіпр 1:2

Голи: Єрланов, 34 – Сотіріу, 73, Йоанну, 84

Першими відкривати новий тур кваліфікації Євро-2020 випало збірним Казахстану та Кіпру. Обидві команди перед грою мали по сім очок та зберігали шанси на вихід на Євро-2020 (правда дуже примарні). І саме господарі першими вийшли вперед. Темірлан Єрланов зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у правий нижній кут воріт.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Казахстан – Кіпр

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Та все змінилося у другому таймі. Спочатку П'єрос Сотіріу замкнув поперечну передачу та бездоганним ударом головою спрямував м'яч під праву стійку. А за шість хвилин до кінця основного часу Йоанніс Кості неймовірною довгою передачею знайшов у штрафному майданчику відкритого партнера по команді. Вже там Ніколас Йоанну мав достатньо часу та простору, щоб прицілитись і пробити під поперечину. 

Відео найкращих моментів другого тайму матчу Казахстан – Кіпр

Кіпр перемагає та підіймається на третє місце. До другої позиції, яка дає право зіграти на Євро-2020 – аж п'ять очок. При цьому Росія свій матч ще не зіграла. А до кінця відбору залишилося лише три тури.

Решта матчів 10 жовтня

19:00. Білорусь – Естонія
21:45. Австрія – Ізраїль
21:45. Бельгія – Сан-Марино
21:45. Латвія – Польща
21:45. Нідерланди – Північна Ірландія
21:45. Північна Македонія – Словенія
21:45. Росія – Шотландія
21:45. Словаччина – Уельс
21:45. Хорватія – Угорщина

Турнірна таблиця кваліфікації Євро-2020

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євро-2020
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