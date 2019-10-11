Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня
У п'ятницю, 11-го жовтня, відбулися чергові матчі кваліфікації Євро-2020. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Україна – Литва 2:0
Голи: Маліновський, 29, 58
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Андорра – Молдова 1:0
Гол: Валес, 63
Вилучення: Гинсарі, 55 (Молдова)
Ісландія – Франція 0:1
Гол: Жиру, 66 (пен.)
Португалія – Люксембург 3:0
Голи: Сілва, 16, Роналду, 65 Гедеш, 89
Туреччина – Албанія 1:0
Гол: Тосун, 90
Чорногорія – Болгарія 0:0
Чехія – Англія 2:1
Голи: Брабец, 9, Ондажек, 85 – Кейн, 5 (пен.)
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