Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня

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Кваліфікація Євро 2020 року – огляд, рахунок, відео матчів 11.10.2019
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 11-го жовтня / twitter.com/uefaeuro

У п'ятницю, 11-го жовтня, відбулися чергові матчі кваліфікації Євро-2020. З результатами всіх поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Україна – Литва 2:0
Голи: Маліновський, 29, 58

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Андорра – Молдова 1:0
Гол: Валес, 63

Вилучення: Гинсарі, 55 (Молдова)

Ісландія – Франція 0:1
Гол: Жиру, 66 (пен.)

Португалія – Люксембург 3:0
Голи: Сілва, 16, Роналду, 65 Гедеш, 89

Туреччина – Албанія 1:0
Гол: Тосун, 90

Чорногорія – Болгарія 0:0

Чехія – Англія 2:1
Голи: Брабец, 9, Ондажек, 85 – Кейн, 5 (пен.)

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євро-2020
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