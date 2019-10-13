Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 13-го жовтня

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Кваліфікація Євро 2020 року – огляд, рахунок, відео матчів 13.10.2019
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 13-го жовтня / twitter.com/belreddevils

У неділю, 13-го жовтня, продовжилися матчі відбіркового етапу чемпіонату Європи 2020 року. З результатами поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Казахстан – Бельгія 0:2
Голи: Батшуаї, 21, Меньє, 53

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Казахстан – Бельгія відеоогляд матчу

Збірна Бельгії, яка гарантувала собі участь на груповому етапі Євро-2020 ще в попередній грі, здобула восьму поспіль перемогу. На виїзді бронзові призери чемпіонату світу перемогли Казахстан.

Турнірна таблиця кваліфікації Євро-2020

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Євро-2020
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