Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 13-го жовтня
У неділю, 13-го жовтня, продовжилися матчі відбіркового етапу чемпіонату Європи 2020 року. З результатами поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.
Казахстан – Бельгія 0:2
Голи: Батшуаї, 21, Меньє, 53
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Казахстан – Бельгія відеоогляд матчу
Збірна Бельгії, яка гарантувала собі участь на груповому етапі Євро-2020 ще в попередній грі, здобула восьму поспіль перемогу. На виїзді бронзові призери чемпіонату світу перемогли Казахстан.
Турнірна таблиця кваліфікації Євро-2020
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