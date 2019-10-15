Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 14-го жовтня

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Кваліфікація Євро 2020 року – огляд, рахунок, відео матчів 14.10.2019
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 14-го жовтня / twitter.com/uefaeuro

У понеділок, 14-го жовтня, відбулися матчі кваліфікації Євро-2020. Свій поєдинок зіграла й збірна України. Спорт24 пропонує ознайомитися з результатами всіх матчів та переглянути відеоогляди поєдинків.

Болгарія – Англія 0:6
Голи: Рашфорд, 7, Барклі, 20, 32, Стерлінг, 45+4, 69, Кейн, 85

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Косово – Чорногорія 2:0
Голи: Ррахмані, 10, Мурікі, 35

Франція – Туреччина 1:1
Голи: Жиру, 76 – Айхан, 82

Ісландія – Андорра 2:0
Голи: А. Сігурдссон, 38, Сігторссон, 65

Молдова – Албанія 0:4
Голи: Чікалеші, 22, Баре, 34, Траші, 40, Манай, 90

Україна – Португалія 2:1
Голи: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 – Роналду, 72 (п.)

Україна – Португалія відеоогляд матчу

Литва – Сербія 1:2
Голи: Казлаускас, 79 – Мітровіч, 49, 53

Турнірна таблиця кваліфікації Євро-2020

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Новини Спорту
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