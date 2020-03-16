24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Євро-2020 може відбутися у грудні, Італія просить перенести турнір

- Читать новость на русском
Євро-2020 може відбутися у грудні, Італія просить перенести турнір / hulldailymail.co.uk

Доля чемпіонату Європи з футболу, який запланований на червень-липень 2020 року, буде вирішена 17 березня. У цей день УЄФА проведе екстрене засідання. Італія закликала перенести турнір.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна висловився за проведення Євро-2020 в більш пізні терміни у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Тільки в Італії станом на 16 березня кількість інфікованих коронавірусом сягнула майже 25 тисяч. Від вірусу вже померло понад 1800 осіб.

До теми Перенесення Євро-2020: плюси та мінуси для збірної України

Ми запропонуємо УЄФА перенести Євро. Спробуємо дограти чемпіонат, тому що так буде чесніше і правильніше, з огляду на ті величезні інвестиції і збитки, з якими зіткнулися наші клуби,
– цитує Гравіну Sky Sports.

Чемпіонат Італії (Серію А) офіційно призупинили до 3 квітня. У столиці Італії Римі 12 червня повинен відбутися матч-відкриття Євро-2020.

Британське видання The Telegraph повідомляє, що УЄФА розгляне питання про перенесення Євро-2020 на грудень 2020 року.

Перенесення турніру дозволить закінчити національні чемпіонати влітку, оскільки зараз сезони у багатьох лігах Європи зупинені.

Останні новини про євро-2020: хроніка подій
 

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
сьогодні
Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Євро-2020
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
15 березня 16:16 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
15 березня 14:14 Які спортсмени захворіли на коронавірус – список
Михайло Гема
сьогодні 08:40 Чи потрібно скасовувати Євро-2020? Опитування
Софія Кулай
15 березня 21:51 Легендарний футболіст збірної України виграв 50 тисяч гривень на "Розсміши коміка" – відео
Юрій Семенюк
15 березня 20:16 Усик зізнався, що "захворів новим вірусом" – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук