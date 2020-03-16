Євро-2020 може відбутися у грудні, Італія просить перенести турнір

Доля чемпіонату Європи з футболу, який запланований на червень-липень 2020 року, буде вирішена 17 березня. У цей день УЄФА проведе екстрене засідання. Італія закликала перенести турнір.

Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна висловився за проведення Євро-2020 в більш пізні терміни у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Тільки в Італії станом на 16 березня кількість інфікованих коронавірусом сягнула майже 25 тисяч. Від вірусу вже померло понад 1800 осіб.

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Ми запропонуємо УЄФА перенести Євро. Спробуємо дограти чемпіонат, тому що так буде чесніше і правильніше, з огляду на ті величезні інвестиції і збитки, з якими зіткнулися наші клуби,

– цитує Гравіну Sky Sports.

Чемпіонат Італії (Серію А) офіційно призупинили до 3 квітня. У столиці Італії Римі 12 червня повинен відбутися матч-відкриття Євро-2020.

Британське видання The Telegraph повідомляє, що УЄФА розгляне питання про перенесення Євро-2020 на грудень 2020 року.

Перенесення турніру дозволить закінчити національні чемпіонати влітку, оскільки зараз сезони у багатьох лігах Європи зупинені.

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