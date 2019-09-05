Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 5 вересня

У четвер, 5 вересня, стартував черговий тур кваліфікації Євро-2020. Результати матчів – в огляді Спорт24.

Вірменія – Італія 1:3

Голи: Карапетян, 11 – Белотті, 28, 80, Пеллегріні, 77

Вилучення: Карапетян, 45+1

Вірмени доволі вдало розпочали матч, ошелешивши фаворитів групи голом вже на 11-й хвилині. Це Карапетян відгукнувся на пас партнера та вивів свою збірну вперед.

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Але саме Карапетяну доведеться стати й антигероєм зустрічі. У середині першого тайму Газарян сфолить на супернику, за що отримає заслужене попередження. Але це призведе до сутички на полі, за що жовті картки отримають Карапетян та Верратті. А вже у доданий арбітром час вірменин отримає ще одну жовту картку та залишить збірну Вірменії у меншості. До цього часу рахунок вже буде 1:1 – гол заб'є Белотті.

Белотті заб'є і останній гол у цьому матчі. Це буде третій гол у ворота збірної Вірменії. За три хвилини до його удару відзначиться і Пеллегріні.

Італія перемагає та залишається без поразок у групі J. Команда виграла усі п'ять матчів. Натомість Вірменія втратила шанс піднятися на друге місце, опустившись на четверте.

Відеоогляд матчу Вірменія – Італія

Боснія і Герцеговина – Ліхтенштейн

Гібралтар – Данія

Ізраїль – Північна Македонія

Ірландія – Швейцарія

Норвегія – Мальта

Румунія – Іспанія

Фарерські острови – Швеція

Фінляндія – Греція