Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 5 вересня
У четвер, 5 вересня, стартував черговий тур кваліфікації Євро-2020. Результати матчів – в огляді Спорт24.
Вірменія – Італія 1:3
Голи: Карапетян, 11 – Белотті, 28, 80, Пеллегріні, 77
Вилучення: Карапетян, 45+1
Вірмени доволі вдало розпочали матч, ошелешивши фаворитів групи голом вже на 11-й хвилині. Це Карапетян відгукнувся на пас партнера та вивів свою збірну вперед.
Читайте також: Збірна України зазнала кадрових втрат перед відповідальним матчем проти Литви
Але саме Карапетяну доведеться стати й антигероєм зустрічі. У середині першого тайму Газарян сфолить на супернику, за що отримає заслужене попередження. Але це призведе до сутички на полі, за що жовті картки отримають Карапетян та Верратті. А вже у доданий арбітром час вірменин отримає ще одну жовту картку та залишить збірну Вірменії у меншості. До цього часу рахунок вже буде 1:1 – гол заб'є Белотті.
Белотті заб'є і останній гол у цьому матчі. Це буде третій гол у ворота збірної Вірменії. За три хвилини до його удару відзначиться і Пеллегріні.
Італія перемагає та залишається без поразок у групі J. Команда виграла усі п'ять матчів. Натомість Вірменія втратила шанс піднятися на друге місце, опустившись на четверте.
Відеоогляд матчу Вірменія – Італія
Боснія і Герцеговина – Ліхтенштейн
Гібралтар – Данія
Ізраїль – Північна Македонія
Ірландія – Швейцарія
Норвегія – Мальта
Румунія – Іспанія
Фарерські острови – Швеція
Фінляндія – Греція