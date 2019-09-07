Євро-2020: Результати матчів та відео голів 7 вересня

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Євро 2020 року – огляд матчів 07.09.2019 – кваліфікація Євро 2020
Євро-2020: Результати матчів та відео голів 7 вересня / UEFA.com

У суботу, 7-го вересня, продовжився відбірковий цикл чемпіонату Євро-2020 з футболу. З результатами поєдинків можна ознайомитися у матеріалі Спорт24.

Косово – Чехія 2:1
Голи: Мурікі, 20, Войвода, 67 – Шик, 16

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Збірна Косово несподівано вдома перемогла Чехію. Завдяки цій перемозі балканці лідирують у групі A. Випередити їх може поки тільки Англія, яка має два матчі в запасі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євро-2020
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