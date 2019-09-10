Євро-2020: Результати матчів та відео голів 10 вересня

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Євро 2020 року – огляд матчів 10.09.2019 – кваліфікація Євро 2020
Євро-2020: Результати матчів та відео голів 10 вересня / twitter.com/equipedefrance

У вівторок, 10-го вересня, були зіграні матчі шостого туру кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року. Результати поєдинків читайте у матеріал Спорт24.

Албанія – Ісландія 4:2
Голи: Дермау, 32, Хісай, 52, Роші, 78, Чікаллеші, 83 – Сігурдссон, 47, Сігторссон, 58 

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Англія – Косово 5:3
Голи: Стерлінг, 8, Кейн, 19, Воййвода, 38 (авт.), Санчо, 44, 45+1 – Беріша, 1, 49, Мурікі, 55

Незабитий пенальті: Кейн, 65 (Англія)

Литва – Португалія 1:5
Голи: Андрюшкевічус, 28 – Роналду, 7, 65, 76, Шеткус, 62 (авт.), Карвалью, 90+2

Люксембург – Сербія 1:3
Голи: Тюрпель, 66 – Мітровіч, 36, 78, Радоніч, 55

Молдова – Туреччина 0:4
Голи: Тосун, 37, 79, Туруч, 58, Язиджи, 88

Франція – Андорра 3:0
Голи: Коман, 18, Ленгле, 52, Бе Йеддер, 90+1

Незабитий пенальті: Грізманн, 28 (Франція)

Чорногорія – Чехія 0:3
Голи: Соучек, 54, Масопуст, 58, Даріда, 90+4

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Україна – Нігерія: онлайн-трансляція товариського матчу
10 вересня
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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Євро-2020
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