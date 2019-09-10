Євро-2020: Результати матчів та відео голів 10 вересня
У вівторок, 10-го вересня, були зіграні матчі шостого туру кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року. Результати поєдинків читайте у матеріал Спорт24.
Албанія – Ісландія 4:2
Голи: Дермау, 32, Хісай, 52, Роші, 78, Чікаллеші, 83 – Сігурдссон, 47, Сігторссон, 58
Читайте також: Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 9 вересня
Англія – Косово 5:3
Голи: Стерлінг, 8, Кейн, 19, Воййвода, 38 (авт.), Санчо, 44, 45+1 – Беріша, 1, 49, Мурікі, 55
Незабитий пенальті: Кейн, 65 (Англія)
Литва – Португалія 1:5
Голи: Андрюшкевічус, 28 – Роналду, 7, 65, 76, Шеткус, 62 (авт.), Карвалью, 90+2
Люксембург – Сербія 1:3
Голи: Тюрпель, 66 – Мітровіч, 36, 78, Радоніч, 55
Молдова – Туреччина 0:4
Голи: Тосун, 37, 79, Туруч, 58, Язиджи, 88
Франція – Андорра 3:0
Голи: Коман, 18, Ленгле, 52, Бе Йеддер, 90+1
Незабитий пенальті: Грізманн, 28 (Франція)
Чорногорія – Чехія 0:3
Голи: Соучек, 54, Масопуст, 58, Даріда, 90+4
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Збірна України в напруженій грі проти Нігерії вирвала нічию за дві хвилини: відео10 вересня , 23:23
-
Збірна України розгромила Мальту у кваліфікації молодіжного Євро-2021: відео10 вересня , 20:19
-
Українців чекає перевірка призерами Олімпіади: анонс товариського матчу Україна – Нігерія10 вересня , 12:25
Коментарі