Євро-2020: Україна та ще чотири збірні вже вибороли путівки на груповий етап

П'ять команд достроково гарантували собі участь на груповому етапі чемпіонату Європи 2020 року. Першою це зробила Бельгія, до якої приєдналися італійці, росіяни та поляки, а тепер й українці.

Бельгія виграла вісім матчів поспіль у своїй групі та є беззаперечним лідером. На другому місці в групі I йде збірна Росії, яка також гарантувала собі участь на Євро-2020.

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Росіяни розтрощили Кіпр і стали недосяжними для суперників. Росія з Бельгією поборються за першу сходинку в групі.

Збірна Італія гарантувала собі участь на Євро-2020 у суботу, 12-го жовтня. "Скуадра Адзурра" здолала аутсайдера групи J команду Греції. Математичні шанси випередити команду Роберто Манчіні зберігає тільки Фінляндія.

Кваліфікувалася на груповий етап і збірна Польщі завдяки перемозі над Північною Македонією. Поляки набрали 19 очок у групі G. За два матчі до завершення кваліфікації випередити поляків може тільки Австрія.

П'ятою на чемпіонат Європи вийшла збірна України. Підопічні Андрія Шевченка перемогли Португалію та виграли групу B.