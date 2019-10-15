Євро-2020: Україна та ще чотири збірні вже вибороли путівки на груповий етап

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Євро 2020: результати жеребкування на чемпіонат Європа-2020
Євро-2020: які збірні вийшли на чемпіонат Європи / twitter.com/uefaeuro

П'ять команд достроково гарантували собі участь на груповому етапі чемпіонату Європи 2020 року. Першою це зробила Бельгія, до якої приєдналися італійці, росіяни та поляки, а тепер й українці.

Бельгія виграла вісім матчів поспіль у своїй групі та є беззаперечним лідером. На другому місці в групі I йде збірна Росії, яка також гарантувала собі участь на Євро-2020.

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Росіяни розтрощили Кіпр і стали недосяжними для суперників. Росія з Бельгією поборються за першу сходинку в групі.

Збірна Італія гарантувала собі участь на Євро-2020 у суботу, 12-го жовтня. "Скуадра Адзурра" здолала аутсайдера групи J команду Греції. Математичні шанси випередити команду Роберто Манчіні зберігає тільки Фінляндія.

Кваліфікувалася на груповий етап і збірна Польщі завдяки перемозі над Північною Македонією. Поляки набрали 19 очок у групі G. За два матчі до завершення кваліфікації випередити поляків може тільки Австрія.

П'ятою на чемпіонат Європи вийшла збірна України. Підопічні Андрія Шевченка перемогли Португалію та виграли групу B.

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Новини Спорту
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