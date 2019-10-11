Бельгія першою вийшла на Євро-2020

Бронзові призери чемпіонату світу 2018 року бельгійці першими здобули перепустку на чемпіонат Європи 2020 року.

У четвер, 10-го жовтня, "червоні дияволи" на власному полі каменя на камені не залишили від збірної Сан Марино, здобувши розгромну перемогу 9:0.

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Таким чином, Бельгія за сім матчів у групі I набрала максимальну кількість очок (21) й недосяжна для третьої команди. Наразі на 3 сходинці за три тури до завершення відбору команда Кіпру (10 очок).

Belgium become the first team to book their place at the biggest EURO ever!



Congratulations, @BelRedDevils! #EURO2020 pic.twitter.com/CrJrB88otZ — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) 10 October 2019

Бельгію може випередити тільки Росія у боротьбі за перше місце в групі. Наразі росіяни мають 18 очок.

Наступними командами, які можуть здобути путівку на Євро-2020, є збірні Іспанії та Італії.