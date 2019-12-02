Євро-2020: стало відомо, коли Україна дізнається останнього суперника по групі

Збірна України на чемпіонаті Європи в групі C зіграє проти Нідерландів та Австрії. Останній суперник України визначиться у раунді плей-офф.

Хто останній суперник України?

Долею жеребкування було визначено, що Україні дістанеться переможець шляху плей-офф D. У ньому за путівку на Євро поборються чотири збірні: Грузія – Білорусь та Північна Македонія – Косово.

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Та суперник України може змінитися, якщо у шляху плей-офф A путівку виграє Румунія.

Як відомо, матчі групового етапу групи C відбудуться у Бухаресті. Румунія потрапить у цю групу, якщо пройде плей-офф. У шляху A за путівку на Євро будуть боротися: Ісландія – Румунія та Болгарія – Угорщина.

Уже став відомий календар матчів раунду плей-офф. Відтак, свого останнього суперника "синьо-жовті" дізнаються у березні, коли й відбудуться стикові поєдинки.

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Півфінали стикових матчів

Четвер, 26 березня 2020 року

Шлях A: Ісландія – Румунія, Болгарія – Угорщина

Шлях B: Боснія і Герцеговина – Північна Ірландія, Словаччина – Ірландія

Шлях C: Шотландія – Ізраїль, Норвегія – Сербія

Шлях D: Грузія – Білорусь, Північна Македонія – Косово

Фінали стикових матчів

Вівторок, 31 березня 2020 року

Шлях A: Болгарія / Угорщина – Ісландія / Румунія

Шлях B: Боснія і Герцеговина / Північна Ірландія – Словаччина / Ірландія

Шлях C: Норвегія / Сербія – Шотландія / Ізраїль

Шлях D: Грузія / Білорусь – Північна Македонія / Косово

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