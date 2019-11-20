Як Україна грала з Нідерландами та з іншими потенційними суперниками на Євро-2020

Збірна України відібралася на Євро-2020, де автоматично потрапила у групу C. Там наша збірна точно зіграє з Нідерландами, а поєдинки відбудуться в Амстердамі та Бухаресті. Ще один ймовірний суперник – збірна Румунії, якщо та пройде плей-офф.

Відбір до Євро офіційно завершився

19 листопада завершився груповий раунд кваліфікації Євро-2020. Останнім у фінальний раунд пробилася збірна Уельсу. Отож, стали відомі 20 збірних з 24, які зіграють на Євро-2020. Останні 4 фіналісти визначаться у березні 2020 року, коли відбудеться раунд плей-офф.

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Найкращим бомбардиром відбору став Гаррі Кейн (12 забитих голів). Він випередив форварда португальців Кріштіану Роналду і ізраїльтянина Ерана Захаві, які забили на один гол менше (по 11). По 10 забитих м'ячів на рахунку фіна Теему Пуккі та серба Александара Мітровіча (один з них – у ворота збірної України).

У збірної України більше всіх голів – чотири – забив Роман Яремчук. Тричі відзначалися Руслан Малиновський та Віктор Циганков.

Суперники України на Євро-2020: відомі та ймовірні

Збірна України потрапила у групу C. Там нашим суперником точно буде збірна Нідерландів, а матч між командами відбудеться в Амстердамі.

Окрім Нідерландів на збірну України чекають ще по одній команді з 3 та 4 кошиків. З третього кошика нам може випасти збірна Португалії, Туреччини, Австрії, Швеції чи Чехії. Точно не зіграє Україна проти Данії, яка потрапила до групи B разом з Бельгією та Росією. З четвертого кошика нашій збірній може дістатися Фінляндія, Уельс або один з чотирьох переможців раунду плей-офф.

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Як збірна України грала проти ймовірних суперників на Євро-2020

Україна з Нідерландами зустрічалися лише два рази у своїй кар'єрі. Перша гра між ними відбулася ще 24 травня 2008 року у Роттердамі. У цій товариській грі перемогу із розгромним рахунком 3:0 здобули голландці. Другий матч був зіграний вже в Україні на "Донбас-Арені". Ця гра закінчилася нічиєю 1:1. Гол за збірну забив Олександр Алієв. При цьому він відзначився на 74-й хвилині, у той час як Ленс за голландців забив на 73-й хвилині.

Одним із потенційних суперників нашої збірної є Португалія, яка була разом з нами в одній групі на відбір до Євро 2020. Вони зустрічалися між собою чотири рази – дві перемоги в України, одна нічия та одна перемога Португалії. Варто нагадати, що ці команди між собою зіграли у відборі на Євро-2020. У першому матчі в Лісабоні була зафіксована нічия, а в Києві українці здобули перемогу 2:1.

Як це було: Збірна України в меншості перемогла Португалію та вийшла на Євро-2020

Найчастіше із цього кошика Україна грала проти Туреччини – дев'ять матчів. Чотири з них – офіційні. Українці виграли лише два матчі, ще три закінчилися внічию, чотири рази українці програли. Та варто нагадати, що ми з ними двічі грали у відборах – на чемпіонати світу 2006 та 2018 років. У першому випадку ми їх розгромили на виїзді 3:0, але поступилися вдома у матчі, який нічого не вирішував (Україна тоді першою зі збірних здобула путівку на Мундіаль). А у відборі на ЧС-2018 українці зіграли внічию на виїзді і перемогли вдома. Тоді збірну очолював колишній тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, який дуже обурювався підсумковим результатом.

По чотири матчі Україна зіграла зі Швецією та Чехією. Проти кожної з цих збірних ми вигравали два матчі, програвши по одному, і ще один звівши внічию. Саме зі Швецією ми грали на Євро-2012, перемігши їх у Києві. Тоді дублем відзначився теперішній наставник збірної України Андрій Шевченко.

Проти Австрії Україна грала двічі. Перший раз перемогла 2:1, другий раз програла 3:2. В обох випадках це були товариські матчі, і відбулися вони у 2011 та 2012 роках.

Щодо команд з четвертого кошика (Фінляндія та Уельс), то в українців позитивний баланс з обома збірними. Ми двічі обігрували фінів у відборі на ЧС-2018. У відборі на Мундіаль ми грали й з Уельсом. Правда це було ще у 2001 році, а два матчі закінчилися з однаковим рахунком 1:1. У товариській грі у 2016 році українці здобули мінімальну перемогу.

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Ще один ймовірний суперник з четвертого кошика – Румунія. Але це за умови, що румуни подолають раунд плей-офф. З нею Україна зіграла шість матчів, у яких двічі перемогла, один раз зіграла у нічию та три рази зазнала фіаско. Але це все були товариські матчі.

Коли та де відбудеться Євро-2020

Євро-2020 пройде з 12 червня по 12 липня 2020 року. Турнір відбудеться в 12 різних містах 12-и країн Європи. Португалія захищатиме свій титул. Фінал відбудеться 12 липня 2020 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні, що прийматиме його вдруге після Євро-1996.

Автор: Дмитро Попов