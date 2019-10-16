Україна на Євро-2020: ймовірні суперники та де будуть грати

Збірна України гарантувала собі участь в Євро-2020. Розбираємося, хто може стати суперником збірної України на чемпіонаті, та де можуть відбутися матчі.

Особливості Євро-2020

Для початку слід нагадати, що у 2020 році Чемпіонат Європи відбудеться не в одній чи двох країнах, як це було до цього. А одразу в 12 країнах, точніше – містах. Господарями турніру будуть Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Більбао, Дублін, Мюнхен та Будапешт.

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При цьому якщо збірні, чиї міста прийматимуть Євро-2020, проб’ються на турнір, то як мінімум два матчі вони зіграють вдома. Відтак вже відомо, в яких групах вони навіть будуть грати.

Група A: Італія (Олімпіко, Рим), Азербайджан (Олімпійський, Баку)

Група B: Росія (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург), Данія (Паркен, Копенгаген)

Група C: Нідерланди (Йохан Кройфф Арена, Амстердам), Румунія (Арена Націонале, Бухарест)

Група D: Англія (Уемблі, Лондон), Шотландія (Хемпден Парк, Глазго)

Група E: Іспанія (Сан-Мамес, Більбао), Ірландія (Дублін Арена, Дублін)

Група F: Німеччина (Арена Мюнхен, Мюнхен), Угорщина (Пушкаш Арена, Будапешт)

Можливі суперники збірної України

Саме цей перелік груп доволі важливий. І ось чому. З першого кошика жеребкуватимуться шість найкращих команд відбірних груп (їх є десять). Україна поки в їх числі. Але щоб залишитися там і надалі, нашій збірній треба набирати очки у матчі проти Сербії на виїзді. Тож якщо після перемоги над Португалією цей матч вже не мав особливого значення для турнірної таблиці, то тепер – має, але вже в контексті жеребкування Євро-2020.

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Якщо ж Україна залишиться у першому кошику, то вона точно не зіграє проти Італії та Англії, Іспанії. Й, можливо, Нідерландів, якщо вони залишаться на першому місці у своїй групі. Хоча їх можуть обійти німці. Україна точно не зіграє з Росією в одній групі, відтак не буде проводити матчі в Санкт-Петербурзі чи Копенгагені.

Де будуть грати

Таким чином для України залишається не такий вже й великий вибір – або група C, або група F. Відтак Україна свої матчі мала б проводити в Амстердамі та Бухаресті, або ж Мюнхені та Будапешті.

Однак попереджаємо, що це лише попередні варіанти, які можуть змінитися. Слід дочекатися офіційного жеребкування!

Щодо суперників, то про це поки рано говорити. Перша причина в тому, що лише шість команд з 24-ох відібралися на Євро-2020. Серед них і Україна. Також варто зауважити, що останні чотири учасники стануть відомі лише 31 березня, коли будуть зіграні фінальні матчі Ліги націй. Чотири переможці отримують путівки на турнір