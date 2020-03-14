Євро-2020: УЄФА змушений перенести чемпіонат на 2021 рік

Представник виконкому УЄФА Евеліна Крістіллін підтвердила інформацію, що Чемпіонат Європи-2020 можуть перенести на рік вперед через пандемію коронавірусу.

У вівторок, 17 березня, УЄФА проведе екстрену нараду в режимі відеоконференції з представниками усіх 55-ти європейських футбольних асоціацій. Очікується, що за її підсумками буде оголошено про перенесення Євро-2020 на наступний рік.

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Я не інтерпретую думки інших членів виконкому, але вважаю, що зараз доречно залишити час для завершення національних чемпіонатів і відкласти Євро на рік. Тому ми оцінюємо можливість перенесення Євро-2020 на наступний рік,

– сказала Крістіллін в інтерв'ю газеті Il Mattino.

Ще буквально тиждень тому на Конгресі УЄФА в Амстердамі Александер Чеферін був оптимістично налаштований щодо проведення чемпіонату Європи за попереднім графіком (з 12 червня по 12 липня). Але за останні декілька днів ситуація змінилася в гірший бік – практично всі національні чемпіонати Європи пішли на вимушену паузу щонайменше до квітня.

Як коронавірус вплинув на футбол

Провідні футбольні ліги Європи (англійська АПЛ, іспанська Ла Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А, французька Ліга 1) вже оголосили про зупинку чемпіонату.

13 березня в УЄФА повідомили, що всі матчі поточних розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи перенесені, а проведення турнірів призупинено на невизначений термін.

Національні збірні скасовують матчі, зокрема, у березні не відбудеться спаринги Німеччина – Італія та Нідерланди – Іспанія.

В Україні чемпіонат по футболу продовжується, але матчі відбуваються без глядачів. Ймовірно, що товариські матчі України з Францією та Польщею будуть скасовані.

У ФІФА дозволили національним збірним переносити та скасовувати поєдинки.

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