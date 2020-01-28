Євро-2020: збірна України офіційно базуватиметься у Бухаресті
Збірна України, як і очікувалося, базуватиметься у Бухаресті під час чемпіонату Європи з футболу. УЄФА опублікував список міст, де будуть базуватися збірні-учасники фінального турніру Євро-2020.
20 збірних, що вже вибороли перепустки до фінальної частини першості Європи 2020 року, визначилися з місцем розташування їхніх базових таборів під час змагань.
До теми: Додаткова можливість придбати квитки на Євро-2020: ціна та де купити
Група А
Туреччина (Баку, Азербайджан)
Уельс (Баку, Азербайджан)
Швейцарія (Рим, Італія)
Італія (Коверчано, Італія)
Група В
Данія (Хельсінгер, Данія)
Росія (Новогорськ, Росія)
Бельгія (Тюбіз, Бельгія)
Фінляндія (Репіно, Росія)
Група С
Україна (Бухарест, Румунія)
Австрія (Зеєфельд, Австрія)
Нідерланди (Зейст, Нідерланди)
Група D
Англія (Бертон-апон-Трент, Англія)
Чехія (Керрі, Шотландія)
Хорватія (Сент-Андрюс, Шотландія)
Група Е
Швеція (Мейнут, Ірландія)
Іспанія (Лас-Росас-де-Мадрид, Іспанія)
Польща (Портмарнок, Ірландія)
Група F
Португалія (Будапешт, Угорщина)
Франція (Клерфонтен-ан-Івелін, Франція)
Німеччина (Херцогенаурах, Німеччина)
Ще чотири учасники фінального турніру чемпіонату Європи 2020 року визначаться у стикових матчах у березні.
Збірна України на груповому етапі Євро-2020 буде виступати у групі С разом із Нідерландами, Австрією й переможцем плей-офф D/A Ліги націй.
Графік поєдинків збірної України у групі С
14.06 Нідерланди – Україна "Йохан Кройфф Арена", Амстердам (22:00)
18.06 Україна – переможець плей-офф D/A ЛН "Арена Націонале", Бухарест (16:00)
22.06 Україна – Австрія "Арена Націонале", Бухарест (16:00)