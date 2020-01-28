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Євро-2020: збірна України офіційно базуватиметься у Бухаресті

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Збірна України визначилася з місцем розташування базових таборів / 24 канал

Збірна України, як і очікувалося, базуватиметься у Бухаресті під час чемпіонату Європи з футболу. УЄФА опублікував список міст, де будуть базуватися збірні-учасники фінального турніру Євро-2020.

20 збірних, що вже вибороли перепустки до фінальної частини першості Європи 2020 року, визначилися з місцем розташування їхніх базових таборів під час змагань.

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Група А

Туреччина (Баку, Азербайджан)

Уельс (Баку, Азербайджан)

Швейцарія (Рим, Італія)

Італія (Коверчано, Італія)

Група В

Данія (Хельсінгер, Данія)

Росія (Новогорськ, Росія)

Бельгія (Тюбіз, Бельгія)

Фінляндія (Репіно, Росія)

Група С

Україна (Бухарест, Румунія)

Австрія (Зеєфельд, Австрія)

Нідерланди (Зейст, Нідерланди)

Група D

Англія (Бертон-апон-Трент, Англія)

Чехія (Керрі, Шотландія)

Хорватія (Сент-Андрюс, Шотландія)

Група Е

Швеція (Мейнут, Ірландія)

Іспанія (Лас-Росас-де-Мадрид, Іспанія)

Польща (Портмарнок, Ірландія)

Група F

Португалія (Будапешт, Угорщина)

Франція (Клерфонтен-ан-Івелін, Франція)

Німеччина (Херцогенаурах, Німеччина)

Ще чотири учасники фінального турніру чемпіонату Європи 2020 року визначаться у стикових матчах у березні.

Збірна України на груповому етапі Євро-2020 буде виступати у групі С разом із Нідерландами, Австрією й переможцем плей-офф D/A Ліги націй.

Графік поєдинків збірної України у групі С

14.06 Нідерланди – Україна "Йохан Кройфф Арена", Амстердам (22:00)

18.06 Україна – переможець плей-офф D/A ЛН "Арена Націонале", Бухарест (16:00)

22.06 Україна – Австрія "Арена Націонале", Бухарест (16:00)

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020 Новини Спорту
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