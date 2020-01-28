Євро-2020: збірна України офіційно базуватиметься у Бухаресті

Збірна України, як і очікувалося, базуватиметься у Бухаресті під час чемпіонату Європи з футболу. УЄФА опублікував список міст, де будуть базуватися збірні-учасники фінального турніру Євро-2020.

20 збірних, що вже вибороли перепустки до фінальної частини першості Європи 2020 року, визначилися з місцем розташування їхніх базових таборів під час змагань. До теми: Додаткова можливість придбати квитки на Євро-2020: ціна та де купити Група А Туреччина (Баку, Азербайджан) Уельс (Баку, Азербайджан) Швейцарія (Рим, Італія) Італія (Коверчано, Італія) Група В Данія (Хельсінгер, Данія) Росія (Новогорськ, Росія) Бельгія (Тюбіз, Бельгія) Фінляндія (Репіно, Росія) Група С Україна (Бухарест, Румунія) Австрія (Зеєфельд, Австрія) Нідерланди (Зейст, Нідерланди) Група D Англія (Бертон-апон-Трент, Англія) Чехія (Керрі, Шотландія) Хорватія (Сент-Андрюс, Шотландія) Група Е Швеція (Мейнут, Ірландія) Іспанія (Лас-Росас-де-Мадрид, Іспанія) Польща (Портмарнок, Ірландія) Група F Португалія (Будапешт, Угорщина) Франція (Клерфонтен-ан-Івелін, Франція) Німеччина (Херцогенаурах, Німеччина) Ще чотири учасники фінального турніру чемпіонату Європи 2020 року визначаться у стикових матчах у березні. Збірна України на груповому етапі Євро-2020 буде виступати у групі С разом із Нідерландами, Австрією й переможцем плей-офф D/A Ліги націй. Графік поєдинків збірної України у групі С 14.06 Нідерланди – Україна "Йохан Кройфф Арена", Амстердам (22:00) 18.06 Україна – переможець плей-офф D/A ЛН "Арена Націонале", Бухарест (16:00) 22.06 Україна – Австрія "Арена Націонале", Бухарест (16:00)