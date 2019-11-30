Євро-2020: результати жеребкування групового етапу

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Результати жеребкування Євро-2020 / twitter.com/euro2020

У Бухаресті відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2020 року. 20 збірних, які вже здобули путівку на Євро-2020, були розподілені на чотири кошики. Ще 16 команд борються за чотири путівки у раунді плей-офф.

Група A: Італія, Швейцарія, Туреччина, Уельс

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Група B: Бельгія, Росія, Данія, Фінляндія

Група C: Україна, Нідерланди, Австрія, переможець плей-офф A або D

Група D: Англія, Хорватія, Чехія, переможець плей-офф C

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Група E: Іспанія, Польща, Швеція, переможець плей-офф B.

Група F: Німеччина, Франція, Португалія, переможець плей-офф A або D.

Євро-2020 стартує 12 червня й триватиме на футбольних полях Європи до 12 липня. Всього на Євро-2020 буде зіграно 51 матч.

Господарями турніру будуть Рим, Баку, Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Бухарест, Лондон, Глазго, Більбао, Дублін, Мюнхен та Будапешт.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Новини Спорту
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