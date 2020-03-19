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Євро-2021: УЄФА офіційно переніс матчі збірної України U-21

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збірна України U-21 / УАФ

УЄФА підтвердив перенесення матчів відбірного турніру Євро-2021 (U-21). Поєдинки між молодіжними збірними були заплановані на березень 2020 року.

УЄФА повідомив про перенесення матчів у спеціальному листі на адресу національних асоціацій, інформує УАФ.

Це важливо УЄФА переніс Євро-2020

Таким чином, поєдинки Мальта – Україна та Україна – Північна Ірландія, які мали відбутися 27 березня та 31 березня відповідно, буде проведено пізніше. 

Про нові можливі дати для ігор кваліфікації Євро-2021 (U-21) УЄФА повідомить найближчим часом.

Зазначимо, що до фінального турніру Євро-2021 (U-21) потраплять переможці дев'яти груп, краща друга команда та чотири переможці плей-офф за участі решти других команд. Ще дві путівки мають господарі – Угорщина та Словенія.

Збірна України після 4 матчів набрала всього 3 очки і програє другій у турнірній таблиці Румунії 7 балів. Та підопічні Руслана Ротаня зіграли на матч менше.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА
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