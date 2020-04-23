Європейська топ-ліга оголосила про готовність відновити сезон

Німецька Бундесліга може першою з топ-європейських чемпіонатів відновити футбольний сезон. Бундесліга офіційно оголосила про готовність продовжити сезон, перерваний через коронавірус.

Два вищих німецьких дивізіони можуть відновити проведення матчів у травні без глядачів на стадіонах, інформує сайт Бундесліги.

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Наголошується, що рішення буде приймати не Бундесліга, а німецькі політики.

Зазначимо, що в Німеччині масові заходи заборонені до кінця літа.

Також Бундесліга представила медичну концепцію для відновлення сезону, що охоплює строгі гігієнічні правила, тестування на коронавірус і регулярний моніторинг стану футболістів.

Буде введено обмеження на кількість присутніх на матчах осіб: не більше 213 осіб на трибуні (98 осіб у внутрішніх приміщеннях і 113 на трибунах).

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Також керівним органом було прийнято рішення про виділення 7,5 мільйона євро для третього за силою дивізіону Німеччини і жіночої Бундесліги.

Раніше "Баварія" та інші німецькі клуби виділили 20 мільйонів євро для підтримки ліги.

За попередньою інформацією, рестарт чемпіонату Німеччини може відбутися вже 9 травня.

Після 25 турів одноосібним лідером чемпіонату Німеччини є мюнхенська "Баварія". Для мюнхенців титул може стати ювілейним тридцятим в історії.

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