Європейські ігри-2019: дата та місце проведення

В столиці Білорусі, Мінську, з 21-го по 30 червня 2019 року пройдуть другі в історії Європейські ігри. У програму Ігор увійшли 15 видів спорту, серед яких вперше буде представлена легка атлетика.

Час та місце проведення змагань

Дата: 21-30 червня;

Місце: Мінськ, Білорусь;

Церемонії відкриття і закриття: стадіон "Динамо" в Мінську.

Квитки на II Європейські ігри у Білорусі можна придбати за посиланням.

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Гонки на шосе проходитимуть на вулицях міста, на Palova-Арені на 2 тисячі місць в центрі міста будуть організовані змагання з баскетболу 3x3.

Найкращих боксерів континенту прийматиме Палац спорту "Уручьє", а змагання з боротьби вільної, греко-римської, жіночої та самбо – "Чижовка-Арені", змагання з каное – веслувальний канал в Заславлє, карате та дзюдо – Палац спорту, пляжний футбол і пляжний волейбол – база СОК "Олімпійський", стрільба – "Sporting Club", настільний теніс – "Falcon Club", стрільба з лука – майданчики футбольного клубу "Мінськ".

Спортсмени розмістяться в студентському селищі. Очікується, що у II Європейських іграх братимуть участь 4000 спортсменів і 2000 офіційних осіб.

Талісман та слоган

Талісманом II Європейських ігор обрано руде лисенятко Лесик.

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Лесик – веселе, азартне та по-білоруськи приязне і дружнє звірятко. Про те, що 2019-й буде найяскравішим роком у житті Лесика, та й у спортивному житті Європи, говорить напис на його кепочці. Зелений колір на футболці означає розвиток і гармонію, а чорні шорти – дисципліну і рішучість. Жовта шерстка говорить про його життєрадісність, сині черевики свідчать про незламність персонажу, а червоний відображає його енергійність.



Лесик – талісман II Європейських ігор

Офіційним слоганом II Європейських ігор буде висловлювання "Яскравий рік, яскравий ти".

Планується, що перед початком ігор буде проведено естафету "Полум'я миру". Традиційний біг буде супроводжуватися креативними фішками від організаторів, що допоможуть зробити естафету більш красивою і пам'ятною. Як бігунів передбачається запросити не тільки спортсменів, але і медіаперсон. Початок заплановано традиційно за сто днів до початку Ігор.

Види спорту

У програму Європейських ігор увійшли 15 видів спорту: бадмінтон, баскетбол 3х3, бокс, боротьба (греко-римська, вільна, жіноча), велосипедний спорт (трек і шосе), гімнастика (спортивна, художня, акробатика, аеробіка і стрибки на батуті), веслування на байдарках і каное, дзюдо, карате, легка атлетика, самбо, стрільба з лука, стрільба (кульова і стендова), настільний теніс і пляжний футбол.

Олімпійські ліцензії Токіо-2020 розіграють в 10 видах спорту: бадмінтон, бокс, велосипедному спорті, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо, карате, легкої атлетики, стрільби з лука, кульової та стендової стрільби, настільному тенісі. Виняток склали гімнастика і боротьба (відбір пройде окремо), а також поки не включені в олімпійську програму баскетбол 3х3, самбо і пляжний футбол.

Один з найбільш видовищних видів спорту – легка атлетика – вперше буде представлений на Європейських іграх в новому форматі: в змаганнях візьмуть участь 30 команд (у складі кожної – понад 20 осіб, чоловіків і жінок), які виступлять в 10 дисциплінах, найбільш популярних у глядачів (біг, стрибки і метання). Змагання будуть проходити за нокаут-системою протягом п'яти днів.

Коли відбулися І Європейські ігри?

Перші в історії Європейські ігри пройшли з 12-го по 28 червня 2015 року в азербайджанському Баку. На престижному спортивному форумі континенту збірна України виборола 46 медалей (8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових), посівши за кількістю здобутих нагород 6 місце, а за золотими нагородами – 8 місце серед 50 країн-учасниць.

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