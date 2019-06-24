Європейські ігри 2019 у Мінську: результати збірної України

У Мінську стартували II Європейські ігри. Україну на цих змаганнях представляють 198 спортсменів. Після двох днів змагань українці мають 17 медалей – 5 золотих, 6 срібних та 6 бронзових нагород. Вони посідають третє місце у загальному медальному заліку. Про їх перемоги – у матеріалі Спорт24.

Варто знати більше: Все про II Європейські ігри 2019 в Мінську

У ході змагань боротьбу за медалі ведуть представники 50 країн. Загалом буде розіграно 199 комплектів нагород у 23-х дисциплінах. Змагання триватимуть до 30 червня. Змагання в 8 видах спорту стануть кваліфікаційними на Ігри XXXII Олімпіади-2020 у Токіо.

На II Європейських іграх 2019 у Мінську українці виступають у всіх 15 видах спорту та 22 дисциплінах.

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Медальний залік збірної України (станом на ранок 24 червня)

Золото

Дарія Білодід. Дзюдо (до 48 кг). 22 червня

Георгій Зантарая. Дзюдо (до 66 кг). 22 червня

Анастасія Сапсай. Самбо (понад 80 кг). 22 червня

Тетяна Мельник, Анна Рижикова, Данило Даниленко, Олексій Поздняков. Легка атлетика. Змішана естафета 4х400 м. 23 червня

Ольга Ляхова, Яна Качур, Олексій Поздняков, Євген Гуцол. Легка атлетика. Гонка-переслідування. 23 червня

Срібло

Анастасія Новікова. Самбо (до 48 кг). 22 червня

Олена Сайко. Самбо (до 64 кг). 22 червня

Олег Омельчук. Стрільба кульова. Пневматичний пістолет (10 м). 23 червня

Аліна Бихно, Анастасія Возняк, Тетяна Довженко, Діана Мижерицька, Валерія Юзьвяк. Художня гімнастика. Вправа з 3 обручами та 4 булавами. 23 червня

Катерина Москальова. Самбо (68 кг). 23 червня

Анна Плотіцина. Легка атлетика. Біг на 100 м з бар'єрами. 23 червня

Бронза

Наталія Смаль. Самбо (до 72 кг). 22 червня

Влада Нікольченко. Художня гімнастика. Вправа з обручем. 23 червня

Влада Нікольченко. Художня гімнастика. Вправа з булавами. 23 червня

Галина Ковальська. Самбо (понад 80 кг). 23 червня

Марина Бех-Романчук. Легка атлетика. Стрибки у довжину. 23 червня

Богдан Бондаренко. Легка атлетика. Стрибки у висоту. 23 червня

Загальний медальний залік

Після двох днів змагань Україна посідає третє місце у загальному медальному заліку. В активі українців 5 золотих, 6 срібних та 6 бронзових нагород. Лідирує Росія, у якої 20 золотих, 10 срібних та 10 бронзових медалей. На другому місці – Білорусь (10 – 9 – 15).