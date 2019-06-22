Європейські ігри-2019: результати першого врожайного дня для збірної України

У суботу, 22 червня, в Мінську відбувся перший повноцінний день других Європейських ігор-2019. Були розіграні медалі у спортивній акробатиці, велошосе, художній гімнастиці, дзюдо, самбо, стрільби з лука та кульової стрільби.

22 червня українцям вдалося завоювати одразу 6 медалей, 3 з яких – золоті. А тепер детальніше.

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Спортивна акробатика

Олена Вихованець, Інна Капланська та Ірина Хижняк змагалися в групових вправах жінок – баланс (7 місце) та динаміка (6 місце).

Владислав Кузеренко і Марія Лось виступлять в фіналах змішаних пар – баланс (5 місце) та динаміка (5 місце).

Баскетбол 3х3

Чоловіча збірна України провела дві заключні гри в групі В: перемогла Італію і поступилася Росії. Українці завершили груповий етап на третьому місці і не змогли пройти в стадію плей-офф.

Велошосе

Тетяна Рябченко та Валерія Кононенко виступили в груповій гонці. В підсумку Тетяна замкнула топ-20, а Валерія – 29-а.

Художня гімнастика

Влада Нікольченко представляла Україну в фіналі особистого багатоборства і посіла 5 місце. Найкраще їй вдався виступ з обручем (22,400) і булавами (21,625). Слабкіше вийшли виступи з м'ячем (17,750) і стрічкою (16,100). У підсумку українка набрала 77,875 балів в сумі багатоборства.

Дзюдо

Збірну України у жінок представляли – Дарія Білодід і Марина Черняк – в категорії до 48 кг, Марія Скорая – в категорії до 57 кг. У чоловіків – Артем Лесюк – в категорії до 60 кг, Богдан Ядов та Георгій Зантарая – в категорії до 66 кг.

У підсумку, нашим талановитим дзюдоїстам Дарії Білодід та Георгію Зантараї вдалося вибороти одразу два золота для України.

Настільний теніс

Анна Гапонова у другому раунді одиночного розряду перемогла сербку Ізабелу Лупулеску.

У чоловіків Євген Прищепа здолав чеха Любомира Янцарика, а Коу Лей – впевнено переміг представника Румунії Юнеска Овідію.

Самбо

Україна представлена ​​в семи з дев'яти вагових категорій: Анастасія Новікова (до 48 кг), Наталія Ільків (до 56кг), Олена Сайко (до 64 кг), Наталія Смаль (до 72 кг), Анастасія Сапсай (понад 80 кг); Іван Пилип'як (до 57 кг), Андрій Болобан (до 100 кг).

У підсумку, нашим самбісткам вдалося здобути 4 медалі:

Анастасія Сапсай – золото;

Анастасія Новікова – срібло;

– Олена Сайко – срібло;

– Наталія Смаль – бронза.

Кульова стрільба

Цей вид змагань сьогодні засмутив найбільше, бо очікування були найвищими. У стрільбі з пневматичної гвинтівки (10 м) виступили Олег Царьков і Анна Ільїна – 17 місце.

У стрільбі з пневматичного пістолета (10 м) серед змішаних пар Україну представляли рекордсмени світу Олена Костевич і Олег Омельчук, але вони не зуміли подолати кваліфікацію, зайнявши 10 місце з результатом 572 (191+191+190).

Перший раунд кваліфікації вдалося пройти Павлу Коростильову і Поліні Конарєвій, які посіли 6 місце результатом 574 (192+190+192). Але півфінальну стадію вони подолати не зуміли.

Стендова стрільба

Олена Охотська показала 10 результат (64 очки) у відбірковому етапі змагань в траншейному стенді.

Стрільба з лука

В жіночих командних змаганнях в класичній стрільбі з лука Україна поступилася в чвертьфіналі збірній Білорусі – 3:5.

За українську команду виступали Вероніка Марченко, Анастасія Павлова та Лідія Січеннікова.

За підсумками першого дня змагань Україна посідає високе четверте місце у медальному заліку змагань (6 медалей, 2 золоті). Лідирує із солідним відривом збірна Росії (18 медалей, 9 золотих).

Медальний залік після першого дня Європейських ігор-2019:

Другі Європейські ігри у Мінську триватимуть до 30 червня, а Україну на змаганнях представлятимуть 198 спортсменів, які виступлять у всіх видах спорту.

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