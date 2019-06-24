Європейські ігри 2019 у Мінську: розклад змагань

У Мінську стартували II Європейські ігри. Триватимуть вони до 30 червня. Розклад змагань та коли тут виступатимуть українці – у матеріалі Спорт24.

Розклад Європейських ігор на понеділок, 24 червня

Спортивна аеробіка. Фінальні змагання. 19:30 – 20:55

Бадмінтон. Попередній етап. 09:00 – 22:30.

Жіноча збірна України (Єлизавета Жарка та Марина Ільїнська) у першому матчі групового етапу перемогла італійок.

Баскетбол 3х3. Попередній етап та фінал. Чоловіки та жінки. 13:00 – 21:30.

Жінки, матч за золоту медаль. 20: 40-21: 05

Чоловіки, матч за золоту медаль. 21: 05-21: 30

Бокс. Чоловіки та жінки. Попередній етап. 14:00 – 20:26

Виступають українці: Дмитро Замотаєв (до 52 кг), Микола Буценко (до 56 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Віктор Вихрист (понад 91 кг)

Дзюдо. Чоловіки та жінки. Попередній етап та фінали. 10:30 – 17:45

Чоловіки, 90 кг, поєдинок за золоту медаль. 17:06 – 17:09

Жінки, 78 кг, поєдинок за золоту медаль. 17:15 – 17:18

Чоловіки, 100 кг, поєдинок за золоту медаль. 17:24 – 17:27

Жінки, 78+ кг, поєдинок за золоту медаль. 17:33 – 17:36

Чоловіки, 100+ кг, поєдинок за золоту медаль. 17:42 – 17:45

Виступають українці: Яків Хаммо (понад 100 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Кеджо Набалі (до 90 кг), Турчин Анастасія (до 78 кг), Галина Тарасова (понад 78 кг)

Настільний теніс. Попередній етап. Чоловіки, жінки та змішаний розряд. 10:00 – 21:00

Виступають українці: Ганна Гапонова, Лей Коу

Стрибки на батуті. Попередній етап та фінали. 14:50 – 20:30

Синхронні стрибки (чоловіки), фінальні змагання. 18:50 – 19:20

Індивідуальні стрибки (жінки), фінальні змагання. 20:05 – 20:30

Виступають українці Марина Кийко, Світлана Малькова, Антон Давиденко та Микола Просторов.

Стрільба з лука. Класичний лук. Попередній етап. Індивідуальні змагання. 09:00 – 17:00.

виступають українці: Юрій Гавелко

Стрільба кульова. Попередній етап та фінали. 08:00 – 14:30.

Малокаліберний пістолет 50 м (змішана команда). 11:20 – 12:00

Пневматична гвинтівка 10 м (жінки), фінали. 13:00 – 13:30

Пневматична гвинтівка 10 м (чоловіки), фінали. 14:00 – 14:30

Виступають українці: Олена Костевич та Олег Омельчук, Оксана Ковальчук та Павло Коростильов,

Стрільба стендова. Вправа "трап" (траншейний стенд, змішана команда), фінали. 15:45 – 17:00.

Розклад Європейських ігор на вівторок, 25 червня

Спортивна аеробіка. Фінальні змагання. Група. 19:30 – 20:05

Бадмінтон. Попередній етап. Чоловіки та жінки, змішаний парний розряд. 09:00 – 22:20.

Україна – Швеція (парний розряд, жінки). 12:20

Бокс. Чоловіки та жінки. Попередній етап. 14:00 – 20:26

Боротьба вільна. Попередній етап. Чоловіки. 11:00 – 19:15

Велосипедний спорт. Шосе. 10:00 – 16:15

Індивідуальна гонка з роздільним стартом (жінки). 10:00 – 12:15

Індивідуальна гонка з роздільним стартом (чоловіки). 13:00 – 16:15

Гребля на байдарках та каное. Попередній етап. Чоловіки та жінки. З 09:00

Дзюдо. Попередній етап та фінали. Змішані. 10:30 – 17:55

Змішані, поєдинок за золоту медаль. 17:20 – 17:55

Легка атлетика. Попередній етап. Чвертьфінали. З 14:20

Настільний теніс. Попередній етап та фінал. Чоловіки, жінки та змішаний розряд. 10:00 – 20:00

Змішаний парний розряд, матч за золоту медаль. 19:00 – 20:00

Пляжний футбол. Груповий раунд. Чоловіки. 14:00 – 20:10

Стрибки на батуті. Кваліфікація та фінали. 14:50 – 20:30

Синхронні стрибки (жінки), фінальні змагання. 18:50 – 19:20

Індивідуальні стрибки (чоловіки), фінальні змагання. 20:05 – 20:30

Стрільба з лука. Класичний лук. Попередній етап. Індивідуальні змагання. 09:00 – 17:00.

Стрільба кульова. Кваліфікація та фінали. 08:45 – 18:00

Малокаліберної гвинтівки 50 м, стрільба з положення "лежачи" (змішана команда), фінали. 12:00 – 12:40

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